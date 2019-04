Döbeln

„Macht Essen glücklich? Wieviel Zeit verbringe ich täglich im Internet und sozialen Netzwerken? Ab wann wird es zur Sucht? Wie entspanne ich mich richtig? Wie meistere ich die Gefühlsachterbahn in der Pubertät? Fragen über Fragen gab es in dieer Woche beim Präventionsnachmittag am Lessing-Gymnasium Döbeln zu beantworten. Zum zweiten Mal hatten Schulsozialpädagogin Susann Gasse und die beiden Beratungslehrer Ute Krause und Heiko Weise den Nachmittag für die Schüler der neunten Klassen organisiert.

Ihren Erziehungsauftrag sieht die Schule nämlich auch darin, im sozialen und gesundheitlichen Bereich die Lebenskompetenzen der Schüler zu fördern und sich als junge Heranwachsende in konflikt- und suchtgefährdenden Situationen angemessen zu verhalten. „Ganz praktisch haben wir die Schüler eingeladen, sich einen aus vier Workshops auszuwählen“, erklärt die Schulsozialpädagogin. „ Stärkung von Körper, Geist und Seele“ hatten die drei Organisatoren den Nachmittag überschrieben.

Mitarbeiterinnen der Diakonie etwa suchten mit den Schülern nach guten und schlechten Gefühlen auf der Gefühlsachterbahn. Eine Ernährungsberaterin untersuchte mit den Schülern Essgewohnheiten, Schönheitsideale und die Frage, ob Essen glücklich macht. „Im Netz bin ich am liebsten! Wo ist das Problem?“ suchte im Workshop nach Suchtgefahren bei exzessivem Spielen und Chatten im Internet. Wie man sich dagegen richtig entspannt und in sich hinein spürt, zeigte Taiji-Lehrer Martin Sieber den Jugendlichen ganz praktisch.

Von Thomas Sparrer