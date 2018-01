Entwurzelt und verweht: Nach dem Orkan heißt es Aufräumen in der Region Döbeln

Region Döbeln. Warten in der Windstille auf dem Döbelner Hauptbahnhof. Die Ruhe nach dem Sturm ist eingekehrt. Aber die Schäden sind noch nicht beseitigt. Und sie halten Verkehr auf, egal, ob auf der Straße oder auf der Schiene. Bei Hannelore John im Reisezentrum fragen die Wartenden nach. Ein junger Mann will nach Leipzig, dann weiter nach Hannover. Hannelore John erklärt, dass die Züge nur bis Großbothen fahren, die Strecke dahinter gesperrt ist. Darum verkehren auch weiniger Zugpaare und das auch noch mit Verspätungen. Auf der anderen Strecke geht es nur bis Waldheim, zwischen der Perle des Zschopautales und Chemnitz ruht der Zugverkehr.

Die DAZ ist nicht mit dem Zug durch den Altkreis gefahren, um die Verwüstungen in Augenschein zu nehmen und mit Betroffenen zu reden. Weit musste das Reporterauto dafür nicht rollen vom Hauptbahnhof aus. In Technitz zerriss das Kreischen der Kettensäge die Stille nach dem Sturm. Damit schnipselte Martin Dally, Hausmeister der Evangelischen Grundschule, eine Fichte klein, die Friederike umgeschmissen hat. Und berichtete von einer Eiche, die auf einen Carport am Parkplatz vorm Technitzer Hort gefallen ist. Die Dachrinne ist abgerissen.

Verheerend in Großweitzschen

Im Vergleich zu Friederikes Verheerungen andernorts ist das ein Klacks. In Westewitz empfängt Vizebürgermeister Sven Krawzcyk die Reporter. Hier ist auf der Kreisstraße 7542 kein Durchkommen mehr für den Golf der Zeitung. Bäume liegen quer. „20 bis 30 Bäume sind im Wald und an der Straße umgefallen. Betroffen ist der Privatwald und der Gemeindewald. Die Schäden an Gebäuden sind verheerend, wir haben Dachabdeckungen an Privatgebäuden“, sagt Sven Krawczyk, der am Freitag in dreifacher Funktion im Einsatz war: Als zweiter stellvertretender Bürgermeister koordinierte er den Sturmeinsatz gemeinsam mit seinem Vizebürgermeisterkollegen Jörg Burkert, der im Gemeindeamt die Stellung hielt. Als Chef der Mitarbeiter des Landgutes Westewitz hatte Sven Krawczyk auch mit der Beseitigung der Schäden selbst zu tun, sorgte dafür, dass mittels Kettensägen und schwerer Technik die Straßensperren verschwanden, die Friederike über die Wege gelegt hatte. Und schließlich ist da noch der Feuerwehrmann Sven Krawczyk, der davon berichtet, wie sich die Kameraden in Großweitzschen selbst organisiert und eine eigene kleine Leitstelle eingerichtet haben, weil die Große in Chemnitz überlastet war, als Friederike am Donnerstag über das Einsatzgebiet fegte. Trümmer, verstreute Teile eines Scheunendaches, drei kleine Katzen dazwischen – in Großweitzschen bietet sich gegenüber der Schule ein Bild der Verwüstung. Der Orkan hat die Scheune eines Vierseithofes umgehauen, den ein älteres Ehepaar bewohnt. Anderen Dächern im Dorf fehlen die Dachziegel. Man bekommt eine konkrete Vorstellung davon, was Sven Krawczyk als „verheerend“ bezeichnet.

Dach und Hofladen offen in Leisnig

Ein solches Bild bietet sich auch an der Obstlandhalle in Leisnig. Hier hat der Wind das Wellblechdach angehoben und vor dem Hofladen wieder abgelegt. Obstland-Mitarbeiter fingen am Freitag mit dem Aufräumen an. Die Dachteile konnten sie freilich nicht wegheben, aber immerhin die handlicheren Trümmer einsammeln und den Platz mal fegen. Menschen verletzte das fliegende Dach zum Glück nicht. Und auch den Hofladen konnten die Obstlandleute öffnen. Dass Friederike in Leisnig tüchtig gehaust hatte, war auch in den Straßen zu spüren, die von Klosterbuch nach Leisnig war wegen umgestürzter Bäume dicht.

Schwer verletzt in Hartha

In Hartha hat Friederike den Ober- und Grundschülern nicht nur schulfrei beschert, sondern auch einen Menschen schwer verletzt. Auf einen Mann fiel an der Sonnenstraße ein Baum, als er von Arbeit bei Pierburg kam. Das hat das Unternehmen mittlerweile bestätigt, kann aber nicht sagen, wie es dem Verletzten geht. Diesen dürften derzeit nur Familienangehörige im Krankenhaus besuchen. Zum Glück ohne Personenschäden blieb das Wirken des Sturms an Harthas Schulgebäude. Aber: „Wir haben einen richtigen Dachschaden“, sagt Kerstin Wilde augenzwinkernd. Denn im Dach klaffen große Löcher. Heike Brüssau, die stellvertretende Schulleiterin, hat das fotografiert und am Freitag noch die Notbetreuung gemanagt. Immerhin war einer von 180 Schülern gekommen. „Andere Schüler kamen morgens auch, obwohl auf unseren Internetseiten stand, dass die Schule ausfällt“, sagt Heike Brüssau. Die Schüler wollten sich davon aber vor Ort überzeugen, weil man ja nicht alles glauben soll, was im Internet steht, bekam Heike Brüssau zur Begründung zu hören. Das wiederum lernen die Pestalozzi-Schüler gerade im Unterricht. An der Grundschule nahmen die Notbetreuung etwas mehr Kinder in Anspruch – elf von 140 Schülern waren da. Am Montag startet Unterricht wieder regulär, allerdings bleibt der Vordereingang dann noch verschlossen, da sich Ziegel noch lösen könnten. Über die Richard-Wagner-Straße und die Hintereingänge ist der Zugang zum Schulhaus möglich, jedoch untersagt die Schule den Hof zu befahren. „Auf dem Außengelände findet auch keine Hofpause statt“, sagt Wilfried Trumpold, Leiter der Grundschule. Denn dort muss erst überprüft werden, ob nicht Gefahr aus abgestorbenen Ästen in den Bäumen droht. Einer der alten Baumriesen war durch den Orkan gebrochen: Sein Astwerk verfehlte nur knapp die Kletterspinne auf dem Hof. Die Aufräumarbeiten dort waren bereits früh im Dunkeln durch Mitarbeiter der Stadt angelaufen. Die Verankerung der Kletterspinne muss jetzt noch der Tüv untersuchen, ob sie durch den Baumhieb Schaden genommen hat und das Spielgerät sicher ist.

Blaues Auge in Waldheim

Harthas Nachbarstadt kam beim Orkan mit dem blauen Auge davon. Bürgermeister Steffen Ernst (FDP): „Auch Waldheim hat Sturmschäden zu verzeichnen. Personen- und größere Sachschäden sind uns derzeit nicht bekannt.“ Von der Ruine der Spindelfabrik fielen große Gesteinsbrocken herab, so dass die Straße dort abgesperrt werden musste. Und natürlich sind auch Bäume umgefallen, wie überall im Altkreis.

40 Sturmeinsätze in Döbeln

So wie in Döbeln, wo die Feuerwehr zu etlichen Säge-Einsätzen eilen musste. Sie rückte mit ihren Ortswehren am Donnerstag bis 21.30 Uhr zu mehr als 40 sturmbedingten Einsätzen aus. Dabei waren 86 Kameraden im Einsatz. Auf die Stadthausstraße und auf den Obermarkt fielen Dachziegel vom Döbelner Rathausdach, die betroffenen Bereiche wurden abgesperrt. Am Freitag haben die Dachdecker die Schäden am Rathausdach behoben. Gesperrt war Donnerstagabend auch die Grünanlage am Staupitzsteg, dort fielen Gebäudeteile herab.

Am Döbelner Gymnasium war der Haupteingang des Kunstgebäudes vorläufig aus Sicherheitsgründen dicht. Äste eines Baumes drohten herabzufallen. Die Schüler kamen über einen anderen Eingang ins Gebäude. Die Feuerwehr legte den gespaltenen, riesigen Baum am Vormittag komplett um. An der Grundschule in Mochau fielen einige Dachziegel herab. Die Haupteingangstür der Grundschule „Am Holländer“ in Döbeln-Nord wurde durch den Sturm beschädigt. Die Schüler und Lehrer nutzten am Freitagmorgen einen anderen Eingang. Gegenüber dem Gymnasium ist die Zweigstelle des Landratsamtes Mittelsachsen, dem nach Friederike nun auch ein paar Steine auf dem Dach fehlen. Gleiches gilt für die Gebäude des Landkreises an der Mastener Straße.

Strom weg im Altkreis

Zum Glück fährt das DAZ-Reporterauto mit Benzin und nicht mit Strom. Denn der war weg in Kattnitz, Schrebitz, Rittmitz, Noschkowitz, Klosterbuch und Leisnig. Bis Freitag morgen hatte die Mitnetz Strom in ihrem gesamten Versorgungsgebiet noch 14 000 stromlose Kunde, konnte die Versorgung aber bis 14 Uhr soweit wiederherstellen, dass zu diesem Zeitpunkt nur noch 5500 Haushalte keine Elektrizität hatten, wie Mitnetz-Sprecherin Evelyn Zaruba mitteilt.

Von Dirk Wurzel, Thomas Sparrer, Manuel Niemann und André Pitz