Waldheim. Cindy Holtzsch ist sauer. Und traurig. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist die Gartenlaube ihrer Großmutter in der Anlage am Roemersfeld bis auf die Grundmauern abgebrannt. Vermutlich Brandstiftung ist die Ursache für das Unglück. Erfahren hat die Familie der Gartenbesitzerin davon zufällig – über einen Facebook-Post. Der materielle Wert des sechs Meter langen Gartenhäuschens ist dabei noch das geringste Übel für die Seniorin. „Es sind einfach so viele Erinnerungen damit verbunden“, weiß ihre Enkelin, die zusammen mit der Großmutter die Versicherung aufsuchen musste.

Gestern Nachmittag hatte die 74-jährige Gartenbesitzerin eigentlich mit dem Hund ihre grüne Oase aufsuchen wollen. Doch dazu kam es nicht. Gegen 2.15 Uhr in der Nacht waren die Feuerwehr und Polizei in die Straße Am alten Sägewerk gerufen worden, weil in der Kleingartenanlage eine Gartenlaube in Flammen stand. Die Waldheimer Kameraden löschten das Feuer, das die Laube nahezu komplett vernichtete. Coach, Anbauwand, Küche, Terrasse, Toilette – alles weg. Die Brandursachenermittler der Chemnitzer Polizei stellten am Vormittag ihre Untersuchungen an. Cindy Holtzsch indes ist sich sicher, dass es sich um Brandstiftung handelt. „Meine Großmutter hat gerade erst die komplette Elektrik neu machen lassen.“ Außerdem wurde offenbar auch ein Trampolin in einem der Nachbargärten angezündet.

Cindy Holtzsch berichtet, dass es nicht der erste Vorfall in der Gartenanlage gewesen sei. „In der Vergangenheit ist so oft eingebrochen worden. Immer und immer wieder haben meine Großeltern alles neu gekauft.“ Nicht zuletzt aus diesem Grund hat die 74-Jährige Gartenbesitzerin vergangenes Jahr auch eine extra Versicherung abgeschlossen.

Doch die bringt ihr die Erinnerungen und die viele Arbeit, die sie und ihr im vergangenen Jahr verstorbener Mann in den Garten gesteckt haben, nicht zurück.“ Ob sie die Laube wieder aufbauen wird? Cindy Holtzsch weiß noch nicht, wie es weitergehen wird. Sie ist erschüttert und will gar nicht darüber nachdenken, was gewesen wäre, wenn sie in der Laube übernachtet hätten – wie so oft in der Vergangenheit.

Von Manuela Engelmann