Döbeln. Am Montagmorgen wurde die Polizei zur Sporthalle in der Bayerischen Straße in Döbeln-Nord gerufen. Unbekannte hatten im Laufe des vergangenen Wochenendes auf einer Fläche von 1,80 Meter mal 1,10 Meter zwei Hakenkreuze sowie einen Schriftzug mit schwarzer Farbe auf die Fassade des Gebäudes gesprüht. Die Kosten für die Beseitigung der Schmierereien belaufen sich auf rund 300 Euro. Die Polizei hat gegen die Schmierfinken Ermittlungen aufgenommen.

Von daz