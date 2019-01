Hartha

Kurz nach Neujahr beklagt das nächste Geschäft in der Industriestadt einen Einbruch. Am Donnerstagmorgen stellte eine Angestellte des Ladens in der Nähe der Dresdener Straße fest, dass ein Fenster aufgehebelt wurde. Laut Angaben der Polizei stiegen Unbekannte so in die Geschäftsräume ein und durchwühlten mehrere Räume. Sie entwendeten Bargeld und Lebensmittel. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Von liep