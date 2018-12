Leisnig

Um das Fortbestehen des Burg- und Altstadtfestes von Leisnig im Landkreis Mittelsachsen ist es offenbar ernster bestellt als bisher angenommen: Es geht nicht allein darum, in welcher Form und mit welchem Konzept es stattfindet, sondern: Es steht auch in Frage, ob es das Fest überhaupt künftig noch in dieser Form geben soll.

Zuletzt wurde an dieser Stelle berichtet, dass sich die Stadt Leisnig als Veranstalter vom Verein Mittelsächsischer Kultursommer (Miskus) für das Fest 2019 getrennt hat. Zur letzten Stadtratssitzung des Jahres 2018, am 6. Dezember, wollten sich die Ratsmitglieder im nicht öffentlichen Sitzungsteil dazu positionieren, wie beziehungsweise ob es mit dem Burg- und Altstadtfest weiter geht. Doch zu einer Entscheidung kam es dann doch nicht.

Wie Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) nun informiert, soll eine Entscheidung doch erst am 17. Januar fallen. Dann treten die Ratsmitglieder aus dem Verwaltungsausschuss wieder zusammen.

„Ob es überhaupt stattfindet, wenn ja, in welcher Form, wie es heißen soll – das sind alles Fragen, die derzeit noch offen sind“, sagt Tobias Goth. „Wir haben uns dafür entschieden, all diese Fragen mit in das neue Jahr zu nehmen.“ Die bisherige nicht öffentliche Debatte war also vor allem eins: Ergebnisoffen.

2018 wurde das 22. Fest dieser Art gefeiert. Bereits in der Auswertung danach wurde einiges kritisch in Frage gestellt. Das Fest, was nach dem Bekunden der mitwirkenden Akteure immer ein Fest von den Leisnigern für Leisniger sein sollte, wird von den Leisnig Adressaten selbst nicht mehr angenommen.

So lautet ein nüchternes Fazit. Und Tobias Goth sagt: „Ob wir ein Fest für Dresdener oder Leipziger veranstalten sollten oder das überhaupt wollen – darüber müssen wir uns als Leisniger erst einmal klar werden. Wir müssen das diskutieren.“

Derzeit werden in der Stadt unter den Leisnigern bereits Details zu Varianten diskutiert, die so noch gar nicht festgezurrt sein können, zum Beispiel: Wenn der Miskus 2019 nicht im Boot ist - demnach auf dem Burghof kein umfangreiches Programm läuft – ist es dann sinnvoll, die Burg überhaupt mit einzubeziehen? Die Stadt hat den Burghof für das Fest immer gemietet und dafür bezahlt. Das fiele dann weg – dort wäre also Sparpotenzial.

Eine weitere diskutierte Überlegung: Kann man das Altstadtfest ein Stück weiter nach Süden verlagern, also hinauf in die Stadt und damit auf den Markt? Wie dann am Sonntag das Oldtimertreffen funktionieren soll, steht dabei zur Debatte.

Die Variante, mit diesem Oldtimertreffen auf den Rewe-Parkplatz auszuweichen, würde bedeuten: Zuschauer müssten dann dort hin kommen. Sie sind dann also nicht mehr direkt Gast auf dem Fest. Zwangsläufig einschlafen muss das Fest jedenfalls nicht: Nach den Worten des Stadtoberhauptes hat die Verwaltung bereits einen Partner im Visier, mit dem ein neues Festkonzept auf die Beine gestellt werden kann.

Die Verwaltung ist also nach allen Seite offen. Die Entscheidung fällt letztlich der Stadtrat. Über Details, wie das aussehen könnte, sei mit allen Beteiligten Stillschweigen vereinbart worden, sagt der Bürgermeister.

Von Steffi Robak