Döbeln. Aufatmen bei Erntebrot. Das Unternehmen ist gerettet. Die Gläubiger der insolventen Bäckereikette befürworteten am Dienstag den vorgelegten Sanierungsplan ohne Gegenstimme. Damit steht das Insolvenzplanverfahren in Eigenverwaltung knapp ein Jahr nach seinem Beginn kurz vor dem erfolgreichen Abschluss. Von rund 350 Arbeitsplätzen – Stand März 2016 – sollen 220 erhalten bleiben. Das gilt auch für die Großbäckerei und den Unternehmenssitz in Döbeln-Masten.

Der Plan sieht unter anderem frische finanzielle Mittel aus Gesellschafter- und Bankenkreisen für das Unternehmen, die Konzentration von 74 auf 39 Filialen überwiegend in Sachsen, die Finanzierung von Investitionen, eine Optimierung innerbetrieblicher Abläufe sowie mehrere Quotenzahlungen für die Gläubiger vor.

Die Großbäckerei hatte im März des vorigen Jahres beim Amtsgericht Chemnitz einen Antrag auf ein gerichtliches Sanierungsverfahren gestellt, weil sie in wirtschaftlicher Schieflage steckte. Sanierungsgeschäftsführer Jörg Zinsky ist nun sehr zufrieden mit dem Verfahrens-Ergebnis: „Wir haben den Umfang des Geschäftsbetriebes in den vergangenen Monaten konsequent den veränderten Marktbedingungen angepasst und uns von unrentablen Filialen getrennt. Sogar leichte Gewinne sind nun wieder möglich.“ Froh und dankbar zeigte sich Elke Lehmann über die Entscheidung. Sie führt gemeinsam mit Alexander Großmann die Firma Erntebrot und hatte gemeinsam mit diesem die Insolvenz-Lösung von innen heraus angestrebt. „Wir haben jetzt das Vertrauen aller Beteiligter und nehmen den Auftrag an, Erntebrot in Eigenverantwortung weiter zu stabilisieren. Wir wollen das Unternehmen langfristig am Markt halten“, erklärte Lehmann am Mittwoch. Die Geschäftsführerin verweist auf die Bedeutung für die Region, die mit dem Erhalt der Traditions-Bäckerei verbunden ist. Die Mitarbeiter seien bereits über das positive Ergebnis der Gläubigerversammlung informiert worden.

Der Döbelner Wirtschaftsanwalt und Sanierungsberater Stefan Ettelt, der an der Lösung maßgeblich mitgewirkt hat, sieht das Bäckereiunternehmen jetzt auf einem Stand, auf dem es aufbauen kann: „Zwar ist die Marktlage für traditionelle Handwerksbäckereien unter anderem durch die Mindestlöhne und die Back-Shops in den Supermärkten weiterhin schwierig. Doch Erntebrot ist dafür heute wesentlich besser gerüstet als vor dem Verfahren.“ Gläubiger, aber auch Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden hätten von der Sanierungsform doppelt profitiert. „Sie erhalten eine höhere Quote als in einem Regelinsolvenzverfahren. Gleichzeitig bleibt ihnen Erntebrot als Arbeitgeber oder Geschäftspartner erhalten. Die Kunden können weiter bei einem echten Handwerksbäcker aus der Region einkaufen“, sagt Stefan Ettelt.

Straffere betriebliche Abläufe, kürzere Transportwege und umgestellte Produktionszeiten sind laut Geschäftsführerin Lehmann einige der erfolgten Veränderungen. Hingegen werde an traditionellen Rezepten festgehalten. Elke Lehmann: „Bei uns kommt die Quarkmasse nicht aus der Tüte und wir machen noch eigenen Sauerteig.“ Dafür, dass die Zahl der Arbeitsplätze etwas mehr schrumpft, als noch im November angekündigt, nennt die Erntebrotchefin saisonale Gründe und erfolgte Eigenkündigungen. Der Arbeitsplatzabbau hängt vor allem mit der Reduzierung der Filialen zusammen. Die Bäckerei sei davon nicht betroffen.

Von Olaf Büchel