Mügeln/Glossen

Das Verrichten der Notdurft gipfelte Samstagmorgen im Mügelner Ortsteil Glossen in einer handfesten Schlägerei. Ein 28-Jähriger hatte sich für seine Erleichterung, nicht die beste Stelle ausgesucht. Er urinierte an das Fahrrad eines 35-Jährigen. Der war darüber nicht sonderlich erfreut. Als er deshalb sein Unverständnis äußerte, endete das unappetitliche Schauspiel in einer Schlägerei.

Später erzählte der 35-Jährige gegenüber den herbeigerufenen Gesetzeshütern, wie sich das Ganze zugetragen hatte. So habe ein Unbekannter gegen sein Fahrrad „gepinkelt“ und als er ihn aufforderte, dass zu unterlassen, schlug dieser kräftig zu. Dabei brach ihm im Oberkiefer ein Schneidezahn ab und die Lippe schwoll an. Dann beschrieb er den Schläger recht detailliert, so dass dieser letztlich auch anhand der Beschreibung ausfindig und namentlich bekannt gemacht werden konnte. Eine Zeugin (33) hatte wegen der Schlägerei die Polizei gerufen. Sie ergänzte die Aussage des Mannes und erwähnte, dass der Schläger in Begleitung eines weiteren Mannes und zweier Frauen war. Mindestens eine der Frauen habe versucht, den schlagenden Mann wegzuziehen. Später gingen die vier gemeinsam zum Auto, welches ganz in der Nähe des Festzeltes parkte und fuhren davon. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Von Thomas Sparrer