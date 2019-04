Waldheim

In einem Jahr sollen hier die Kinder toben. Kaum vorstellbar, denn zurzeit ist das Grundstück noch eine grüne Wiese auf hartem Untergrund, in den der Spaten nur mit großer Mühe eindringt. Wie der erste Spatenstich am Dienstag zeigte. Aber für die Erdarbeiten nehmen die Bauarbeiter sowieso den Bagger und sehr tief müssen sie auch nicht rein.

Fertig in einem Jahr

„Das Gebäude ist nicht unterkellert, es steht auf einer Bodenplatte“, sagt Ina Pugell, Geschäftsführerin der WBV. Die Gesellschaft baut die neue Kita mit 120 Plätzen. Träger ist die Kindervereinigung Leipzig. „Ende Juli 2019 soll der Rohbau stehen. Dann folgen Dach, Fassade und der Innenausbau. In einem Jahr wollen wir fertig sein“, sagt Ina Pugell.

Aus zwei mach eins

Das 2,5-Millionen-Euro-Projekt ist derzeit die größte Baustelle der WBV. Aber es gibt auch noch viele kleinere. Die Wohnungsgesellschaft investiert 400 000 Euro in ihren Wohnungsbestand, wie sie es jedes Jahr tut. „Nach 20 Jahren sind in vielen Wohnungen die Bäder dran“, sagt die Geschäftsführerin. In einem gewissen Rahmen können die künftigen Mieter sogar mitbestimmen, wie ihre neue Wohnung aussehen soll, sich beispielsweise auch Bodenbelag raussuchen. Die WBV ist dabei auch auf Schnäppchenjagd nach hochwertigem Baumaterial. An der Bergstraße in der Weststadt gestaltet die WBV zwei Wohnungen zu einer um. Aus zweimal rund 50 Quadratmeter werden so 100 Quadratmeter als Maisonette-Wohnung.

Krippe im Anbau

Der Neubau an der Breuningstraße wird ein zweigeschossiges Hauptgebäude mit Sportraum sowie Zimmern für die Verwaltung im Erdgeschoss und sechs Gruppenräume für den Kindergarten im Obergeschoss. An den Zweigeschosser dockt die eingeschossige Krippe mit 36 Plätzen an. Auf dem Grundstück sind zudem aktuell elf Parkplätze vorgesehen.

Kurze Fahrwege für Bauarbeiter

Geplant hat die neue Einrichtung Robby Stamm vom gleichnamigen Ingenieurbüro. Jens Freitag von der Stadt Bild Projekt GmbH wird als Projektsteuerer den Bauablauf koordinieren. Die Kita bauen Handwerker aus Waldheims Nachbarstadt Hartha. Die Haba Bau- und Verwaltungsgesellschaft GmbH hat den Auftrag bekommen. Die Firma hat bereits viele Erfahrungen beim Bau von Kindertagesstätten. „Wir freuen uns, in Waldheim bauen zu können“, sagt Geschäftsführer Norbert Voigtländer. „Die Mitarbeiter haben ideale Bedingungen und kurze Fahrwege“, setzt Prokurist Sven Voigtländer hinzu. Gebaut wird massiv mit Beton und Kalksandsteinen. „Das ist gut für den Schallschutz, wenn die Kinder mal Krach machen“, sagt Norbert Voigtländer scherzhaft.

Osterfeuer allgegenwärtig

Übringens war auch zum ersten Kita-Spatenstich das Osterfeuer-Fieber in Waldheim zu spüren. Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) verabschiedete sich etwas früher. „Ich habe den MDR da“, begründete er. Mitarbeiter des Senders waren mal wieder in der Stadt und haben sich den Oberwerder angesehen.

Von Dirk Wurzel