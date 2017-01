Döbeln. Der Fahrplan steht fest. Die Vorstände der beiden Wohnungsgenossenschaften haben ihn gemeinsam erarbeitet. Im Juni sollen die Mitglieder in Waldheim und Döbeln in ihren Versammlungen endgültig darüber entscheiden. Stimmen sie zu, dann fusionieren die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Döbeln (GWG) und die Waldheimer Wohnungsgenossenschaft (WGW) rückwirkend zum 1. Januar 2017. Wirksam wird dieser Zusammenschluss aber erst bei den Abrechnungen Anfang 2018. Bis Ende März legen beide Genossenschaften jeweils ihren Jahresabschluss 2016 vor. Im Juni sollen die Mitgliederversammlungen entscheiden. Im August soll der Zusammenschluss beim Registergericht eingetragen werden.

„Für unsere Genossenschaftsmitglieder ist die geplante Fusion keine Überraschung. Vor zwei Jahren gab es erste Gespräche. Im vergangenen Sommer war in Waldheim eine Informationsveranstaltung, an der 130 von 133 Mitgliedern der WGW teilnahmen. Unter unseren Döbelner GWG-Mitgliedern ist das Thema seit Mai 2016 bekannt. Im Oktober gab es im Saal des „Strammen Leutnant“ eine Informationsveranstaltung dazu“, schildert Gisela Menzel, kaufmännischer Vorstand der GWG Döbeln. Ihr Vorstandskollege Andreas Paul ergänzt: „Wir arbeiten seit vielen Jahren auf Augenhöhe zusammen. Die Waldheimer Aufsichtsräte informierten sich bei uns über Erfahrungen beim Anbau von Aufzügen und Balkonen. Wir kennen die Waldheimer Wohnungsbestände und die solide Arbeit der WGW. Die WGW ist schuldenfrei, hat null Leerstand und die Wohnungen sind top. Durch den 2018 geplanten Ruhestand des Vorstandes Gerd Zickmann kamen die Waldheimer auf uns zu.“

Mit den 133 Waldheimer Wohnungen und den 680 Döbelner Wohnungen kommt die GWG wieder auf die Größe, die sie vor 15 Jahren hatte. „Wir haben die Strukturen und die Computerprogramme, um einen solchen Bestand solide zu betreuen“, sagt Gisela Menzel. Für die Waldheimer werde sich außer der Kontonummer und der Telefonnummer ihrer Genossenschaft nichts ändern. „Auch die Partnerfirmen und Dienstleister der Waldheimer Genossenschaft werden unsere Partner sein. Warum sollten wir verlässliche Strukturen ändern“, versichert Andreas Paul.

Der Zusammenschlusses wird in diesem Jahr einiges an Kraft binden, dennoch hat Döbelns zweitgrößte Wohnungsgenossenschaft auch 2017 einige ehrgeizige Pläne. Ab März startet die GWG den ersten Wohnungsneubau seit der Wende. Am Hange 7 entsteht auf der Abrissfläche eines Hauses ein Neubau mit sechs 90-Quadratmeter-Wohnungen. Finanziert wird der auf 1,1 Millionen Euro geschätzte Neubau samt darunterliegenden Tiefgaragenstellplätzen aus Eigenmitteln. „Große, durchaus ein wenig höherpreisige Wohnungen sind derzeit gefragt. Wir brauchen sie beispielsweise, um jüngere Leute nach Döbeln zu locken oder sie hier zu halten“, begründet Andreas Paul. Zwei große Vier-Raum-Wohnungen entstehen im Laufe des Jahres aus der jetzigen Geschäftsstelle der GWG im ersten Stock des Hauses in der Franz-Mehring-Straße 9 in Döbeln. „Wir haben im Obergeschoss bereits aus früheren Wohngemeinschaftzimmern zwei große Wohnungen gemacht und sie sofort vermieten können. Jetzt schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn unsere drei Personen starke Verwaltung zieht ins Erdgeschoss um und ist dann auch für ältere Mitglieder besser zu erreichen“, so die Vorstände.

Der Bestand ist ansonsten in Schuss. Da, wo Mieter ausziehen, wird für den Neubezug renoviert. Die Wohnungen und der Service der GWG haben sich herumgesprochen. Allein im Dezember wurden zwölf Wohnungen neu vermietet. Der Leerstand liegt bei nur 1,17 Prozent.

Von Thomas Sparrer