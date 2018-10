Waldheim

Die Idee von einem Fahrradweg zwischen Waldheim und Rochlitz hängt schon seit weit mehr als zehn Jahren über der seit 1997 stillgelegten Bahnstrecke. Schließlich wurde aus der Idee ein handfester Plan, der letztlich auch lange Jahre auf seine Umsetzung warten musste. Doch seit Dienstag hat das Warten ein Ende – jedenfalls teilweise. Denn am Vormittag erfolgte die offizielle Freigabe eines ersten Teilstücks des ersten Bauabschnittes in Richtung Hartha.

„Seit Beginn der Planung in 2008 und 2009 ist es nun endlich soweit“, freute sich Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) im Beisein seiner Amtskollegen Ronald Kunze (Hartha, Freie Wähler), Thomas Arnold (Geringswalde, parteilos) und Frank Dehne (Rochlitz, parteilos). „Viele von uns kennen die alte Bahnstrecke noch aus Kindeszeiten und irgendwann können wir jetzt die komplette Strecke gemeinsame fahren“, so das Oberhaupt der Zschopaustadt. Bis es jedoch soweit ist, muss noch einiges an Asphalt aufgebracht werden.

Zur Galerie Mit dem Drahtesel auf der alten Bahntrasse von Waldheim nach Rochlitz – diesem Traum ist die Region nun ein Stück näher gekommen. Ein erstes Teilstück der insgesamt rund 20 Kilometer langen Strecke kann ab sofort von der Zschopaustadt aus im Sattel und zu Fuß erkundet werden.

Die insgesamt rund 20 Kilometer lange Strecke ist in vier Bauabschnitte aufgeteilt und soll gute 8,7 Millionen Euro kosten. In der Region ist das Interesse groß. „Ich selbst war am Sonntag schon mal hier“, berichtete Steffen Ernst. „Da war der Abschnitt zwar noch gesperrt, aber trotzdem bereits ganz gut besucht.“ Dem offiziellen Scherenschnitt wohnten deshalb nicht nur die vier Rathauschefs bei. Auch zahlreiche Mitglieder des Waldheimer Heimatvereins ließen sich den kleinen feierlichen Akt nicht entgehen. Bereits 18 Kilometer im Fahrradsattel hatte Günter Hofmann bereits hinter sich, als das Band geteilt wurde. „Wir vom Milkauer Heimatverein waren schon bei den Vorbereitungsgesprächen dabei“, erklärte Hofmann. „Und deshalb habe ich gesagt: ’Das muss ich einfach erleben.’“ Der Döbelner Bahnfreund Andreas Riethig ist zwar traurig, dass es die eigentlich Bahnstrecke nicht mehr gibt, freut sich aber darüber, dass die alte Trasse nicht ungenutzt bleibt: „Für Radfahrer ist das sehr gut zu fahren. Denn eine Steigung, die damals die Bahn ohne Hilfsmittel geschafft hat, geht auch für Radfahrer.“

Von André Pitz