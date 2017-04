Döbeln. Für den ersten Wohnungsneubau seit den 1960er Jahren wurde am Donnerstag bei der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft Döbeln der Grundstein gelegt. Am Hange 7, unterhalb des Geyersberges baut die älteste Döbelner Wohnungsgesellschaft für rund eine Million Euro ein neues Mehrfamilienhaus mit sechs Vierraumwohnungen von je 90 Quadratmetern. Das neue Wohnhaus entsteht anstelle eines abgerissenen alten Hauses mit sieben Wohnungen. „Es stand 15 Jahre leer und wir hätten an den alten Grundrissen und Holzedecken auch nicht viel ändern können“, sagt Andreas Paul, technischer Vorstand der GWG. Die neuen Wohnungen werden nach aktuellestem Baustand mit großzügigen Grundrissen, Bädern mit Duschen und Badewanne, einem Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschinenanschuss und Gäste-WC sowie Balkonen und im Erdgeschoss mit Terrassen ausgestattet. Unterm Haus entsteht eine Tiefgarage. „Für große Wohnungen mit solchem gehobenen Standard gibt es seit zwei Jahren ein nicht abflauendes Interesse“, sagt Gisela Menzel, kaufmännischer Vorstand der GWG. Für die sechs Wohnungen gibt es schon doppelt so viele Bewerber. Aller Voraussicht nach werden Familien mit Kindern einziehen. Die Kaltmiete wird um die acht Euro pro Quadratmeter liegen.

Einzug soll im Frühjahr 2017 sein. Den Rohbau errichtet die Hoch- und Ausbaugesellschaft Waldheim. Auch alle anderen Gewerke wurden in der Region vergeben.

Von Thomas Sparrer