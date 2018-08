Das erste Nachtbaden im Leisniger Stadtbad: Gute Idee, die nach Wiederholung ruft. So schätzen es nicht nur die Mitglieder der Freibadinitiative ein. Die waren am Cocktailstand aktiv. Am Freitag war das Bad bis Mitternacht voll. Wettbewerbe spornten die jüngeren Gäste an, sich miteinander auf der Rutsche und am Sprungturm zu messen. Demnächst mehr dazu.