Meinsberg

Das unscheinbare Vereinsheim des Dorfclubs hat sich zumindest von Innen rausgeputzt. Drei Tafeln sind in weiße Tischtücher geschlagen, Tabletts mit Weihnachtsplätzchen, Lebkuchen, Spekulatius und allerlei anderen süßen Sünden zieren die Tischmitte. Kerzen brennen und es duftet nach Kaffee und Glühwein. Ein bisschen weihnachtet es noch nach am vergangenen Samstag. Der Meinsberger Dorfverein stiftete seine Räumlichkeiten, um sein erstes kleines Stollenfest zu feiern. Der Gedanke: Jeder bringt mit, was er daheim finden kann. Auch wenn der Stollen nahezu das Einzige ist, das offenbar nicht in der Reste-Schublade der Gäste gelandet ist, haben sie ordentlich gesammelt. Dem Verein ging es bei all der Schlemmerei vor allem um eines –mal wieder zusammenzukommen.

Reden über das, was war und das, was ist

20 Jahre wird der Dorfverein in diesem Jahr. 35 Leute sind derzeit Mitglied. Sie haben schon viel auf die Beine gestellt: Lesungen, Kurse, Seniorenabende. Das Stollenfest ergänzt die lange Liste. Mitglied oder nicht, an diesem Nachmittag sitzen sie zusammen in lauschiger Runde und genießen das Beisammensein. „Es ist einfach schön gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen, aber auch über Dinge zu sprechen, die uns aktuell bewegen“, erzählt Vereinsvorstand Jens Koßack. Ein Thema brennt allen besonders auf der Seele: Das von den Meinsbergern geforderte Tempolimit auf der Kreisstraße. An der Kaffeetafel reden sie über die Haltestelle des Schulbusses und darüber, dass die Kinder sich zur Stoßzeit nur so türmen auf dem schmalen Fußweg. „Letztens habe ich dreißig auf einmal gezählt“, erinnert sich eine der Gäste. Sie sorgen sich um die Sicherheit ihrer Kleinsten.

Die Gemeinschaft stärken

Für solche Gespräche ist das Haus wichtig. Einen gemütlichen Rahmen soll es schaffen, um zu reden. „Es soll eine Begegnungsstätte sein“, so Koßack. „Immer mit Leben gefüllt.“ An diesem Samstag hat das funktioniert. Stimmengewirr, ein wenig Musik, immer mal wieder Glühwein-Nachschub. Auch Reste der Süßigkeiten vom letzten Sonnwendfeuer gehen weg. Mittendrin ein frischer Kirschkuchen –in Ermangelung von Resten wurde kurzer Hand gebacken. Ulrike Worbs-Reichenbach ist zufrieden. Sie ist Stellvertreterin des Vorstands und Meinsbergerin durch und durch. „Wir können uns echt auf die Schulter klopfen. Nach der Wende gab es hier keine Gemeinschaft, jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht. Wir haben das wiederbelebt.“ Mit Veranstaltungen wie dem Stollenfest halten sie frisch, was sie mit viel Engagement und Zeit geschaffen haben.

Von Lisa Schliep