Region Döbeln

Für den ersten Gänsehautmoment in Ostrau sorgten die 31 Mädchen und Jungen, die mit ihren Schulranzen auf dem Rücken in den altehrwürdigen Ballsaal des Wilden Mannes einmarschieren – begleitet von Musik und vorbei an den Eltern, Großeltern und Geschwistern, die sich extra für diesen Augenblick von ihren Plätzen erhoben haben.

Schulanfang im Saal vom Wilden Mann in Ostrau. Dafür wurden zusätzliche Stühle herbei getragen. Quelle: Gerhard Dörner

Damit möglichst viele Gäste der Schuleingangsfeier auch sitzen konnten, hatten die Mitglieder des Fördervereins Wilder Mann noch jede Menge Stühle extra in den Saal geschleppt. Bislang war immer in der Turnhalle der Grundschule zur Feierstunde geladen worden, doch das herrschaftlich-festliche Ambiente im Saal des Wilden Mannes machte wett, dass ein paar Eltern stehen mussten. Angela Jurczik galt schließlich der erste Applaus. Sie ist die neue Schulleiterin in Ostrau und Bürgermeister Dirk Schilling hieß sie offiziell willkommen.

Mit acht Lehrern wird die aus Waldheim kommende Direktorin in diesem Schuljahr 109 Schüler – 53 Jungen und 56 Mädchen – unterrichten, an einer Schule, die, neu gebaut, beste Bedingungen bietet. „Genießt diesen Tag“, gab sie ihren Schulanfängern mit auf den Weg, „ihr seid heute die allerwichtigsten Personen.“

Volle Halle in Waldheim: Ältere Grundschüler führen für die ABC-Schützen zur Begrüßung Lieder und Tänze auf. Quelle: Gerhard Dörner

Auf dem Hof der Döbelner Grundschule Am Holländer flackerte Blaulicht. Mit Spannung wurde das Zuckertütenfahrzeug erwartet. Das Döbelner THW brachte die bunten Schulstart-Geschenke mit einem Einsatzfahrzeug. Genauso wie Am Holländer in Döbeln gab es in Roßwein zwei Feierstunden und auch zwei Zuckertütenübergaben. Dafür durften die Erstklässler sowohl der Grund- als auch der Förderschule gemeinsam mit ihren Eltern den großen Rathaussaal entern. Zu den fröhlichen Klängen von „Wer, Wie, Was...“ marschierten die neuen Grundschüler. „Ihr gehört jetzt zu den Großen“, begrüßte sie Schulleiterin Michaela Roßberg und fragte gleich mal in die Runde, auf was sich die Kinder an diesem, ihren Tag am meisten freuen.

Für Roßweins Erstklässler gab es die Zuckertüten diesmal auf dem Markt vor dem Rathaus. Quelle: M. Engelmann-Bunk

„Auf alles“, war die diplomatischste Antwort, „auf die Zuckertüte“ die am ehesten erwartete. Doch bis es die direkt auf dem Marktplatz vor dem Rathaus gab, bekamen die „Neuen“ von den alten Hasen der Grundschule erstmal noch musikalisch erzählt, wie drei kleine, dumme Monster verhindern wollen, dass die Kinder Lesen und Schreiben lernen. Klar, dass die am Ende vertrieben wurden, und zwar mit einem Kanon, den Eltern, Kinder und Lehrer unter Anleitung von Ortleiterin Birgit Schwitzky durch den Rathaussaal schmetterten.

Symbolisch durch die Wand, hinein in die Welt des Lernens: Ab jetzt boxen sich die Erstklässler an der Emil-Naumann-Grundschule Sitten durch ihren Schulalltag. Quelle: Immo Roitzsch

Für die Schulanfänger von Sitten beginnt der neue Lebensabschnitt mit einem symbolischen Durchbruch: Durch eine Papierwand hindurch treten die Kinder bei der Schulanfangsfeier auf die Bühne der Kulturscheune in Börtewitz. Ab jetzt boxen sie sich durch den Schulalltag. Mit 29 Schulanmeldungen werden an der Emil-Naumann-Grundschule zwei Klassen gebildet. Schulleiterin Sylke Rasch ist froh darüber: „So kann jedes Kind gefordert und gefördert werden.“

Von M. Engelmann-Bunk / S. Robak