Döbeln

Fuß vom Gas heißt es am heutigen Dienstag auf der B 169 kurz vor der Auffahrt von der Mastener Straße. Die Spezialfotografen haben ihre Messtechnik aufgebaut, liegen nun auf der Lauer und kontrollieren die Geschwindigkeit der Fahrzeuge, die in Richtung Riesa fahren.. Auf der B 169 gilt an dieser Stelle Tempo 50. Die Blitztechnik steht auf der Brücke.

Von daz