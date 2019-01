Striegistal

Was für eine Überraschung: Weihnachten ist schon ein paar Tage her, doch in der Etzdorfer Kindertagesstätte Max und Moritz, die derzeit im Hortgebäude in Marbach untergebracht ist, wurde gestern gleich nochmal beschert. Drei nagelneue Spielteppiche durften ausgepackt und gleich in Beschlag genommen werden. Zu verdanken hatten die Knirpse das zusätzliche Geschenk den Mitgliedern des Geflügelzüchtervereins Arnsdorf und Umgebung. Der sponsert sonst immer an Ostern über 100 Eier für die Osternester in der Kita. Diesmal hatte der Verein in Person von Susan Zöllner 150 Euro als Geschenk dabei. Und nicht nur die Marbacher bekamen das Weihnachtsgeld, um sich davon etwas Schönes für die Einrichtung kaufen zu können. Auch die Kindertagesstätten in Grünlichtenberg, Kriebstein, Rossau, Pappendorf, Berbersdorf und Böhrigen wurden auf diese Art von den Geflügelzüchtern beschenkt.

„Wir freuen uns sehr darüber“, sagte Max-und-Moritz-Chefin Renate Mittwoch, während die Kinder bereits auf den neuen Spielteppichen unterwegs waren. „Die Kinder lieben diese Teppiche und unsere alten sind mittlerweile kaputtgegangen.“ Jetzt hat jede Gruppe wieder einen neuen Teppich.

Neu wird auch das Domizil, in das die Max-und-Moritz-Kita irgendwann in der zweiten Jahreshälfte wieder umziehen wird. Denn momentan wird das Kita-Gebäude in Etzdorf für 1,1 Millionen Euro saniert. Nicht nur energetisch. Es werden auch die räumlichen Voraussetzungen für einer Erweiterung der Kapazität der Einrichtung geschaffen. Der Krippenbereich soll aufgestockt werden, es gibt eine Warteliste. Insgesamt besuchen derzeit 58 Kinder die Kita, davon sind 14 Krippenkinder. Zukünftig sollen sechs mehr aufgenommen werden können, was dann auch eine Aufstockung des momentan sechs Frauen umfassenden Erzieherpersonals mit sich bringen wird.

Seit August vergangenen Jahres ist die Kita aus Etzdorf im Marbacher Hortgebäude untergebracht. Die Hortkinder sind derweil ins Schulgebäude umgezogen. „Wir haben das Beste daraus gemacht und mittlerweile fühlen sich alle sehr wohl hier“, sagt Renate Mittwoch. Anfänglich habe man alles als sehr laut empfunden, weil es keine entsprechende Isolierung am Gebäude gibt. Doch auch die organisatorische Umstellung von einer auf jetzt zwei Etagen haben man mittlerweile gut hinbekommen. Und die Marbacher Familien freuen sich, dass sie für einen gewissen Zeitraum den kürzeren Weg zur Kita haben.

Das wird sich in der zweiten Jahreshälfte wieder ändern. Noch steht nicht fest, wann der Rückzug stattfinden kann. Ein Jahr Bauzeit ist für die Sanierung veranschlagt, die zu 75 Prozent über das Programm „Vitale Dorfkerne und Ortszenten im ländlichen Raum“ finanziert wird. Momentan laufen die Innenarbeiten. Je nachdem, wann die Kita zurück nach Etzdorf ziehen kann, wird es auch einen Tag der offenen Tür dort geben – und zwar anlässlich des 30. Geburtstages der Einrichtung.

Von Manuela Engelmann-Bunk