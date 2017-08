Extra Wertung fordert sportliche Familien heraus

In vier Wochen ist er schon wieder Geschichte – der 6. Döbelner Halbmarathon. Bis am 17. September der Startschuss für die größte Laufveranstaltung in der Region fällt, gibt es aber noch ordentlich Arbeit. Dafür hat sich das Organisationsteam vom Welwel Sport- und Tanzverein wieder tatkräftige Unterstützung an die Seite geholt.