Döbeln

Die FDP Döbeln und Umgebung hat auf einer Mitgliederversammlung in der Gaststätte „Black Horse“ in Döbeln 19 Kandidaten und Kandidatinnen für die Stadtratswahl in Döbeln und weitere drei für die Gemeinderäte in Ziegra und Mochau nominiert. Das Durchschnittsalter aller Kandidaten beträgt knapp 53 Jahre.

Die Ortsgruppe hatte sich geeinigt die Plätze eins bis neun in Einzelwahlgängen und ab Platz zehn eine Liste zu wählen. Es waren zwölf stimmberechtigte Mitglieder und vier Gäste anwesend, teilte die Partei im Nachgang mit.

Der bisherige Fraktionschef FDP/ FW im Stadtrat und Unternehmer Rocco Werner (44) führt als Spitzenkandidat die Liste an. Danach folgt mit Beate Wolters (61), einer Landwirtin und Gastronomin, ein weiteres bisheriges Stadtratsmitglied, gefolgt vom Unternehmer und Stadtratsmitglied Peter Draßdo (57) und der Friseurmeisterin und Vorsitzenden des Döbelner Stadtwerberings Grit Neumann (49). Auf Platz 5 wurde der Kfz-Meister und jüngstes FDP-Mitglied Marko Trautmann (27) gewählt, gefolgt vom Fachwirt für Gesundheit und Soziales und Vorstand des DRK Tino Gaumnitz (57). Es folgen der Stellvertretende Orts- und Kreisvorsitzende und Kfm. Vorstand i.R., Dipl.-Ing. Bernd Wetzig (66), der Vorsitzende des Ortsverbandes und ehemaliges langjähriges Stadtratsmitglied, Ing. Jörg Neumann (69) und auf dem letzten Einzelwahlplatz Dipl.-Ing. und Geschäftsführer, Holger Jentzsch (59, parteilos).

Auf den weiteren Plätzen kandidieren der Geschäftsführer und Einzelhandelskaufmann Danilo Boitz (45), der Rechtsanwalt Olaf Paul (56), der Unternehmensberater und ehemalige Florena-Geschäftsführer Heiner Hellfritzsch (68) sowie der Schornsteinfegermeister i.R. Bernd Noack (78).

Darüber hinaus kandidieren auf der Liste der FDP auch parteilose bekannte Döbelner Unternehmer und Handwerksmeister, wie Dachdeckermeister Reinhard Eckhard Weimert (59), der Handwerksmeister und Dipl.-Ing Sebastian Weimert (33), der Unternehmer Jens Bauer (50), die Betriebswirtin Sindy Bauer (28), der Monsator-Geschäftsführer Mario Busch (49) und der Selbstständige Ulrich Thiel (51).

Für den Ortschaftsrat von Mochau wurde erneut Beate Wolters und Ulrich Thiel aufgestellt und für den Ortschaftsrat in Ziegra kandidiert Rechtsanwalt Olaf Paul erneut.

Von Thomas Sparrer