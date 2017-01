Döbeln. Vor vollem Haus im Döbelner Sport- und Freizeitzentrum Welwel schwor FDP-Landeschef Holger Zastrow am Freitagabend die sächsischen Liberalen auf die Wahlkämpfe des Jahres 2017 ein. „Die FDP ist für die Wähler eine Alternative zur Alternative für Deutschland (AfD). Und wir werde nicht nur kritisieren: Wir werden Lösungen anbieten“, sagte Zastrow beim traditionellen Dreikönigstreffen in Döbeln, das der FDP-Stadtverband Döbeln zum 26. Mal veranstaltete. Liberale aus ganz Sachsen, von Bautzen bis Zwickau sowie aus Leipzig und dem thüringischen Altenburg waren ins voll besetzte Restaurant des Sport- und Freizeitzentrums Welwel gekommen. Die FDP stellte Zastrow als Partei der Mitte dar, aber auch als Partei, welche die Idee eines geeinten Europas weiter konsequent vertritt. Doch statt eines Bürokratiemonsters, das sich um die Saugkraft von Staubsaugern bemühe, sei eine europäische Flüchtlingspolitik, ohne dass sich Länder hinter einer Drittstaatenregelung verstecken könnten, das wichtigste Thema für Brüssel und Straßburg. Deutschland selbst brauche ein Update, weil sich das Land selbst auf den Füßen stehe und in Bürokratie und Zuständigkeitsfragen verheddern würde. „Ich habe oft das Gefühl wir diskutieren in der Politik nur über Lehrer, Polizisten, Piloten und Lokführer. Ich habe noch keine Landtagsdebatte über Klempner erlebt. Wir als Liberale müssen uns um die Leute kümmern, die keine Stimme haben“, so Zastrow.

„Zukunftssorgen und Populismus – wie weiter mit Europas Demokratie“ war zuvor der Einführungsvortrag des Dresdner Politikwissenschaftlers Professor Werner Patzelt, Inhaber des Lehrstuhls für Politische Systeme und Systemvergleich an der TU Dresden überschrieben. Dabei erklärte Patzelt das Entstehen von Pegida und der AfD mit den Repräsentationslücken, welche die CDU rechts von der Mitte ließ. Ähnliche Lücken haben die SPD einst unter Helmut Schmidt links von der Mitte unbesetzt gelassen und damit das Entstehen der Grünen ermöglicht. Patzelt rät dazu mit den empörten Bürgern im Gespräch zu bleiben und sachbezogen für die Demokratie zu argumentieren. Die liberale Kraft der FDP, die für einen starken, nicht aufgeblähten Staat eintrete, fehle Deutschland gerade. „Unser schöner Staat gibt gerade das Bild eines aufgeblähten, kastrierten Katers ab: fett, satt und impotent“, so Patzelt bösartig. Die FDP solle für einen starken Staat eintreten, wie ihn die AfD fordere, aber mit dem Liberalismus, den Deutschland brauche.

Der FDP-Bundestagskandidat Philipp Hartewig (22), Jura-Student aus Mittweida, stellte sich in Döbeln als charismatischer Politikmoderator vor. Er versprach bis zur Bundestagswahl am 24. September einen positiven und optimistischen Wahlkampf.

Von Thomas Sparrer