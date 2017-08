Fachwerkhaus am Leisniger Schlossberg verschwindet bis zum Burg- und Altstadtfest

Leisnig. Die Abrissarbeiten am Fachwerkgebäude am Leisniger Schloßberg Nummer 7 haben begonnen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 120 000 Euro. Dies teilte André Kaiser von der Pressestelle des Landratsamtes Mittelsachen offiziell mit. Für die Veranstalter vom Leisniger Burg- und Altstadtfest – also für die Stadtverwaltung – entspannt sich damit die Lage, denn der Schloßberg kann damit wie auch in den Vorjahren als ein Fluchtweg eingeplant werden.

Die Abrissarbeiten dienen der Gefahrenabwehr: Das markante Fachwerkhaus am Schloßberg hatte sich innerhalb der vergangenen Wochen in Bewegung gesetzt: Die Tragwerkskonstruktion geriet ins Rutschen. Für das Landratsamt Mittelsachsen als zuständige Bauordnungsbehörde blieb nur der Abriss als einzige Möglichkeit. Das übernimmt die Behörde im Rahmen einer so genannten Ersatzvornahme: Der Abriss wird veranlasst, die Arbeiten ausgeschrieben und erledigt. Finanziell steht allerdings der Eigentümer in der Verantwortung.

Vor wenigen Tagen hat nun das Landratsamt Mittelsachsen einem Unternehmen den Zuschlag für den Abriss erteilt. Unmittelbar danach wurde mit den Arbeiten begonnen. Zunächst werden Fenster und Türen ausgebaut. Ab heute beginnt die Entsorgung von Abfall aus dem Inneren des Gebäudes. Gestern wurde das Gebäude vom Nachbarhaus, mit dem es baulich verbunden war, abgetrennt.

Wegen der speziellen Gegebenheiten vor Ort, unter anderem der relativen Enge in der verwinkelten Altstadt, müssen die Arbeiter müssen diese Dinge überwiegend per Hand erledigen. Kaiser dazu: „Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, kann mit entsprechender Technik weiter gearbeitet werden.“ Bis zum Stadtfest solle der Abbruch soweit abgeschlossen sein, so dass die Straßensperrung aufgehoben werden kann. Rest- und Detailarbeiten an der Abbruchstelle werden dann nach dem Stadtfest abgeschlossen.

Nach bisherigen Angaben solle der untere Teil des Hauses, der aus Steinen gemauert ist, auch zukünftig stehen bleiben.es wird nur der in stabile Teil heruntern genommen. Das Gebäude beziehungsweise Grundstück gehört weiterhin hin dem Eigentümer, einem Kaufmann aus Westdeutschland. Dieser hatte das Grundstück aus privater Hand erworben, um es sanieren und ausbauen zu lassen. Er habe die Wohnungen vermieten wollen. Nach seinen Angaben gegenüber der DAZ scheiterte das Vorhaben daran, dass kein Bankinstitut das Projekt unterstützen und einem Kredit gewähren wollte. Ein Einzelfall ist das in Leisnig nicht. Hier wurden schon Häuser abgerissen, für die sogar schon die Sanierung lief, die finanzierende Bank jedoch mitten im laufenden Vorhaben den Kredit kappte. Der Hauseigentümer bekommt nun noch die Abrisskosten in Rechnung gestellt.

Von Steffi Robak