Fälscher verkaufte Stempel für Autopapiere

Leisnig. Wo gibt es denn sowas: Hundert Euro rüber reichen, und schon ist der TüV-Stempel in den Papieren und der Fahrzeughalter sorgenfrei? In Leisnig. Nach Ermittlungen des Landeskriminalamtes hat dort jemand auf diese Weise Autobesitzern den Gang zu Dekra und Co. erspart. Dienstagabend bekam der Mann nun unverhofften Besuch.

Nachts kommt Polizei: Razzia

Auf Veranlassung des Landeskriminalamtes durchsuchten rund 20 Polizisten mehrere Stunden lang die Räume in der Georg-Friedrich-Händel Straße. Sie fanden das Corpus Delicti: Einen nicht zugelassenen HU-Stempel. Dass es sich um das bereits gesuchte Objekt handelt, wurde durch die Registrierungsnummer klar, beziehungsweise suchten die Beamten nach einem Stempel mit dieser konkreten Nummer.

„Ein HU-Stempel mit dieser Nummer wird derzeit nicht verwendet“, sagt Siegfried Rümmler von der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Vor Jahren sei der Stempel aus dem Verkehr gezogen worden. Wie er jetzt wieder in Verkehr und nach Leisnig kam, ist unklar. Obwohl nicht zugelassen, wurde er nach aktuellem Ermittlungsstand wieder seit 2014 genutzt. Rund 30 Fälle seien bekannt, so Rümmler. Es könnten jedoch noch viel mehr werden.

Kein Prüfbericht zum Stempel: Dubios

Polizeiliche Ermittlungen der Beamten vom Revier Döbeln, unter anderem bei Verkehrskontrollen, aber auch in Zusammenarbeit mit der Zulassungsstelle hatten ergeben, dass zum Stempel mit dieser Nummer keine zur Hauptuntersuchung gehörenden Prüfberichte ausgestellt wurden. „Spätestens dann hätte es dem Fahrzeughalter auffallen müssen, dass etwas faul ist“, sagt Rümmler.

Nun wird es für die „Kundschaft“ interessant, denn der Staatsanwalt sagt: „Wer so einen HU-Stempel in den Papieren hat, sitzt auf einem Pulverfass.“ Zwar sind Beschaffung und Besitz dieses Vermerks nicht strafbar. Jedoch handle es sich eben um eine unechte Urkunde.

Bei nächster Verkehrskontrolle fällt es auf

Deren Gebrauch im Rechtsverkehr ist das Problematische. Wer seine Fahrzeugpapiere mit dem gefälschten Stempel vorzeigt oder ein Auto verkauft oder kauft mit dem falschen Stempel in den Papieren, kann sich nicht rausreden. Ein HU Stempel ohne Prüfbericht, da müsse man hellhörig werden, so Rümmler. Bei der nächsten Verkehrskontrolle jedenfalls werde der Schwindel auffallen. Rümmler empfiehlt: Wer so einen Stempel in den Papieren hat - und versehentlich gerät ein solcher nun einmal nicht in die Papiere – der solle sich damit bei der Polizei melden. Wahrscheinlich werde ein Ermittlungsverfahren gegen den Halter eingeleitet.

