Wenn am Sonnabendnachmittag der Schwarzmeer Kosaken-Chor in der Döbelner Nicolaikirche singt, dann wird seine bekannteste Stimme nicht dabei sein. Peter Orloff, der das berühmte Ensemble seit 1993 künstlerisch leitet, ist nämlich gerade in ganz anderer Mission unterwegs. Er ist der älteste, aber auch so ziemlich fitteste Gast im australischen „Dschungelcamp“ des Fernsehsenders RTL.