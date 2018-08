Waldheim

Ein zwölfjähriger Junge lief am Freitag, gegen 19.45 Uhr, auf dem Gehweg der Schlossstraße. Ein unbekannter Radfahrer fuhr ebenfalls auf dem Gehweg, dabei kam es in Höhe Brunnen zur Kollision mit dem Jungen. Dieser wurde dabei verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Der Radfahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort in Richtung Justizvollzugsanstalt.

Er kann wie folgt beschrieben werden: zwischen 20 und 25 Jahre alt, blonde Haare; unterwegs war er mit einem schwarz-gelben Fahrrad. Wer Hinweise zu dem Unfall oder zu der beschriebenen Person geben kann, wird gebeten, die Polizei in Döbeln unter Telefonnummer 03431/659200 anzurufen.

Von LVZ