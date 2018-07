Die Kontrollen am Burgberg sind richtig. Die Bequemlichkeit hat eben ihren Preis, nahe am Ausflugsziel zu parken: 15 Euro Verwarngeld statt zwei, drei Euro auf den öffentlichen Parkplätzen an der Talsperre und in Kriebethal.

Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere ist die Sicherheit. Der Burgberg ist nicht nur steil, kurvig und damit unübersichtlich. Die Straße ist stellenweise auch recht schmal. Wenn dann noch Fußgänger an geparkten Autos vorbei laufen müssen, engt das den Fahrweg für Autos noch weiter ein. Da sind gefährliche Situationen programmiert. Nicht umsonst stehen Verbotsschilder am Burgberg, die das Parken und Halten einschränken. Klar ist: Wer falsch parkt, braucht sich nicht über das Verwarngeld zu beschweren.

Anderseits wäre es wünschenswert, wenn die Gemeinde Kriebstein die Autofahrer nicht gleich mit Knöllchen überraschen würde. Wenn einfach der Mitarbeiter, der die Scheibenwischer-Andenken verteilt, die Falschparker am Burgberg darauf hin weisen würde, dass es auch öffentliche Parkplätze gibt, wo man sein Auto abstellen kann, ohne die Sicherheit zu gefährden. Für die ganz hartgesottenen und unbelehrbaren Wagenlenker kann es dann natürlich gerne ein Verwarngeld sein. Wer nicht hören will, muss eben fühlen. Mit der bisherigen Praxis setzt sich die Gemeinde Kriebstein allerdings dem Vorwurf des Raubrittertums am Burgberg aus. Das tut nicht Not.