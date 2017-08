Familiär auf schmalen Reifen unterwegs

Döbeln. Ob mit Körchen am Lenker oder sportlicher Maschine - bei der DAZ-Radtour findet jeder den richtigen Tritt und auch die passenden Mitfahrer. Am Sonnabend hat sich das bewahrheitet. Pedalritter aus Döbeln und der Region versammelten zum Start an der Geschäftsstelle und Redaktion der Döbelner Allgemeinen Zeitung, um auf schmalen Reifen in die Umgebung aufzubrechen.

Familiär und landschaftlich ansprechend

„Nach ein paar Jahren ohne DAZ-Radtour war es zahlenmäßig ein verhaltener Neustart“, sagt DAZ-Regionalleiter Jan Simon. Er hatte ebenfalls den Drahtesel gesattelt. „Von den Teilnehmern kamen durchweg positive Signale über eine schöne, landschaftlich ansprechende Tour.“ Was viel genossen hätten: Die stärkeren Fahrer setzten sich als Spitzengruppe zwar hin und wieder ab. Doch dann wurde auch gewartet, bis die anderen aufgeschlossen hatten.

„So bekam der Tag auf dem Rad einen familiären Charakter. Schwimmen im Gebersbacher Bad und sogar eine Führung zur Badtechnik, die Lutz Ivan vom WelWel den DAZ-Radlern ermöglichte, rundeten das Programm ab. Simon trat zusammen mit über 30 Mitfahrern in die Pedale. Mit 86 Jahren der Älteste war Helmut Eulitz aus Döbeln.

Neuerungen im kommenden Jahr

Mit der Abteilung Radsport des Döbelner SC wird nun darüber nachgedacht, welche Neuheiten die DAZ-Radtour im kommenden Jahr flankieren können. Simon: „Dafür kamen aus den Reihen Teilnehmer, aber auch von den Radsportlern einige Impulse.“ Als Erinnerungsstück soll zum Beispiel ein kleiner Ansteck-Button an die Teilnehmer ausgegeben werden.

Von Steffi Robak