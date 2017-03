Rund 1,5 Millionen Euro hat die Kanal-Türpe Umwelt GmbH in Döbeln in eine neue Anlage zur Reinigung von Flüssigabfällen investiert. Seit Freitag ist die Halle an der Waldheimer Straße offiziell eingeweiht. Hier werden jährlich 14 000 Kubikmeter Abwasser von Ölen, Farben und Seifen gereinigt.