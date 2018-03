Farbenfroher Nachmittag in Hartha: Die Villa Kunterbunt färbt ab

Ein Haus voller neugieriger, selbstbewusster Kinder: Beim Familien-Osterbasteln am Donnerstag steckte deren Frohsinn und Entdeckerfreude in der Villa Kunterbunt schier an. Die DAZ sah den Kindern beim Basteln und Experimentieren über die Schulter und lernte so ganz beiläufig etwas über das Erziehungskonzept, das die Kita verfolgt.