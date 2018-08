Hartha

Musikklassiker aus Kultfilmen treffen auf Welterfolge der Musicalszene – das geschieht am 2. September in der Mehrzweckhalle Hartharena in Hartha. Die Musical-Gala „Faszination Musical“ kommt dort auf die Bühne. Einmal mehr will das Ensemble seine Show, die in den vergangenen Jahren auf der Seebühne Kriebstein mehrfach zu erleben war, nun in neuem Gewand unter dem Dach des Harthaer Veranstaltungsortes. Am 2. September werden die Tanzperlen des Zschopautales den tänzerischen Rahmen der Show gestalten.

Leisniger im Ensemble zu hören

„Ich freue mich darüber, dass der Mittelsächsische Kultursommer die Präsentation der Show übernommen hat“, sagt Hansjörg Oehmig aus Leisnig. Familiär mit Akteuren der Show verbunden, legt er über all die Jahre hinweg viel Energie in das Gelingen der Veranstaltungen: Sein Sohn Christopher wirkt im vierköpfigen Gesangsensemble Harmonix aus Leipzig mit.

Seit der Schulzeit gemeinsam auf der Bühne

Drei von ihnen stehen schon seit ihrer Schulzeit in gemeinsam auf der Bühne, sei es beim Jugendtheater Döbeln oder bei der Musical-Company Hartha. Katharina Mann, Sonja Schauer und Christopher Oehmig, seit 2014 zu Harmonix gehörend, traten auch in verschiedenen Shows des Chemnitzer ShowBiss!-Ensembles überregional auf und waren nicht zuletzt durch die Verbundenheit zu ihrer Heimat immer wieder mit bei der Benefiz-Gala in Leisnig zu erleben.

In Benefiz-Gala von Beginn an eingebunden

Mittlerweile begeisterten sie als Mitglieder des Faszination-Musical-Ensembles bereits tausende Gäste auf der Seebühne Kriebstein sowie auch auf dem Schloss Freudenstein in Freiberg. Christopher Oehmig gehört von Anfang an zu den Mitorganisatoren der Leisniger Benefizgala. An dieser Stelle besteht auch die enge Verbindung von Harmonix mit der Leisniger, einst zur Unterstützung von Hochwassergeschädigten ins Leben gerufene Traditionsveranstaltung: Auftritte aller Harmonix-Mitstreiter sind inzwischen bei der Leisniger Gala eine feste Größe. Da versteht es sich, dass die Künstler nicht allein solistisch auftreten, sondern auch mit professionellem Satzgesang aufwarten.

Neben Musical auch Pop, Rock und Swing

Bei Harmonix vereinen die Sänger verschiedene Musikstile in ihren Shows. Sie bieten neben Musical-Medleys auch Titel aus den Genres Pop, Rock sowie Swing bis hin zu kabarettistischen Chansons. Zuletzt wurde auch immer wieder an A-Capella-Stücken.

International besetzte Band

In Hartha erlebt das Publikum eine Show mit dem unverwechselbaren Sound der größten und schönsten Hits beider Genres, des Musicals sowie der Filmmusik. Das Programm unter der Leitung von Andreas Pabst wird geprägt von der Kraft der international besetzten „Faszination Musical“–Live-Band und dem Gesang verschiedener Künstler. Pabst war einer der musikalischen Leiter bei „Tanz der Vampire“ am Theater des Westens in Berlin und ist nun unter anderem an der Chemnitzer Singakademie.

Von der Seebühne Kriebstein nach Hartha

Sein Team besteht zum einen aus Mitgliedern des Ensembles „Faszination Musical“, das gemeinsam mit ihrer Band in den letzten Jahren tausende Gäste auf der Seebühne in Kriebstein begeisterte. Zusammen mit der Gruppe Harmonix Musik aus Leipzig, und als Stargäste mit der Musicaldarstellerin Antonia Welke und dem Tenor Jens Theilig aus Berlin entführt diese einmalige Formation mit Film- und Musicalhits auf eine unvergessliche musikalische Reise.

Nach erfolgreicher Erstauflage sofort die Fortsetzung geplant

Hansjörg Oehmig: „Wegen des großen Erfolges der ersten Auflage dieser Gala 2017 zum 10-jährigen Jubiläum der Hartharena, die mit viel Applaus und Standing Ovations fiel bereits damals der Entschluss zu einer Neuauflage für 2018.“ Faszination Musical ist zu erleben am Sonntag, 2. September, in der Mehrzweckhalle Hartharena Hartha. Beginn ist 14 Uhr, das Hauptprogramm startet 16 Uhr, Einlass ist ab 13.30 Uhr.

Von Steffi Robak