Wenn eine beliebte Leiterin einer Kindertagesstätte wie Petra Hüttner nach mehr als 45 Jahren im Dienst – davon 29 an der Spitze der Einrichtung – den Ruhestand antritt, lassen sich Kollegen und Kinder etwas Besonderes einfallen. So war das auch am Freitagmorgen in der Ostrauer Kita. Dabei flossen auch reichlich Tränen.