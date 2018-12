Waldheim/Döbeln

Dreiste Diebe sollen am 16. Oktober in Waldheim zugeschlagen und fette Beute gemacht haben. Zwei Döbelner hätten nämlich an jenem Tag zwischen 12 und 18 Uhr einer Frau 30 000 Euro aus ihrer Wohnung an der Pestalozzistraße gestohlen. Der 34-Jährige habe die Frau abgelenkt. Währendessen soll die 17-Jährige das Geld gestohlen haben. Dieses sei in 60 Scheinen á 500 Euro gestückelt gewesen und habe in einem Kuvert vom Format Din A 5 im Schrank gelegen. Staatsanwalt Klaus Schlarb legt den Beiden gemeinschaftlichen Diebstahl in seiner Anklage zur Last, die Jugendrichter und Amtsgerichtsdirektor Lutz Kermes am Montag verhandeln wollte.

Angeklagte bestreiten Tatvorwurf

Wie am Rande des Prozesses zu erfahren war, kannten sich die Waldheimerin und die des Diebstahls angeklagte Jugendliche. Das könnte darauf hindeuten, dass die Jugendliche über das viele Bargeld in der Wohnung Bescheid gewusst haben kann. Sie bestreitet allerdings den Tatvorwurf und will sich im Prozess nicht äußern, ließ ihr Verteidiger, Rechtsanwalt Thomas H. Fischer, wissen. Gleiches richtete sein Kollege Karsten Opitz für seinen Mandanten aus, den 34-jährigen Angeklagten.

Zeugin kriegt Ordnungsgeld

Genaueres hätte wahrscheinlich die angeblich Bestohlene erzählen können. Aber die ließ das Gericht sitzen, erschien trotz rechtzeitiger Ladung nicht zur Zeugenaussage im Amtsgericht Döbeln. „Gegen die unentschuldigte Zeugin wird ein Ordnungsgeld von 250 Euro, ersatzweise fünf Tage Haft, verhängt“, lautete daraufhin der Beschluss, den Richter Kermes erließ. Der Staatsanwalt hatte dies so beantragt.

Richter schickt Polizei vorbei

Der Vorsitzende schickte dann die Polizei nach Waldheim, um die Frau vorführen zu lassen. Von dort berichteten die Polizisten, dass sie einen Angehörigen pflegen muss und deswegen nicht nach Döbeln zur Aussage kommen konnte. „Das hat sie doch vorher gewusst“, kommentierte dies der Staatsanwalt. Noch während die Polizei in Waldheim war, wollte das Gericht einen Pflegedienst für die Zeit der Zeugenaussage organisieren. Aber das klappte nicht. So blieb Richter Kermes nichts anderes übrig, als die Hauptverhandlung auszusetzen. Neben dem Ordnungsgeld hat die Zeugin auch die Kosten für den geplatzten Prozess zu zahlen.

Großgeld in der Spielo verjubelt?

Unter den zahlreichen Zeugen, die am Montag vergeblich auf ihre Aussage warteten, war auch Personal einer Spielothek. Sollen die Angeklagten dort etwa mit geklautem Geld in großen Scheinen um sich geschmissen und sich so weiter verdächtig gemacht haben? Oder sind sie wirklich unschuldig, wie sie behaupten? Und woher hatte die Waldheimerin eigentlich soviel Geld? Antworten auf diese Fragen gibt es vor Weihnachten nicht mehr. Nach Ostern ist wahrscheinlicher. Denn Richter Kermes startet die Hauptverhandlung im April in der Karwoche neu und setzte noch einen weiteren Verhandlungstag Ende April an.

Von Dirk Wurzel