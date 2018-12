Leisnig

Hausbrand in Leisnig. Die Feuerwehr ist zum Löschen an die Sonnenstraße ausgerückt. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz bestätigt, wurde der Alarm wegen eines Wohnungsbrandes ausgelöst. In einer Doppelhaushälfte in der Sonnenstraße ist ein Feuer ausgebrochen. In dem Haus wohnte eine Familie. Wie viele Personen sich zuletzt in dem Gebäude aufhielten, muss noch in Erfahrung gebracht werden. Der Einsatz dauert noch an. Eine Person wird vermisst.

Von Steffi Robak