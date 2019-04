Döbeln

Großeinsatz der Feuerwehr im Gewerbegebiet Döbeln-Ost – ausgerechnet dort, wo vor ziemlich genau zehn Jahren ein verheerender Anlagenbrand die Produktionshalle 1 der damaligen Oberflächentechnik GmbH verwüstete. Glücklicherweise handelte es sich am Dienstagabend jedoch nur um einen Übungseinsatz auf dem Betriebsgelände der heutigen Metallveredlung Döbeln, an dem nahezu alle Ortsfeuerwehren von Döbeln teilnahmen. Lediglich die Limmritzer blieben fern. Das jedoch aus gutem Grund, denn die Kameraden blieben für einen etwaigen Ernstfall in Bereitschaft.

Großübung erinnert an Großeinsatz vor zehn Jahren

Mit rund 50 Kameraden und 13 Fahrzeugen fuhren die Döbelner auf, um Brandbekämpfung, Menschenrettung und den Umgang mit gefährlichen Stoffen zu üben. Die Ortswehren legten den Schwerpunkt auf Brandbekämpfung und Menschenrettung sowie technische Hilfeleistung. Die Döbelner Wehr rückte die Brandbekämpfung vom Dach aus und den Umgang mit gefährlichen Stoffen in den Fokus. Zudem waren auch die Mitarbeiter der Metallveredlung mit in die Brandschutzübung eingebunden. Wie Lutz Hesse, der übungsleitende Feuerwehrmann, betont, ging es auch darum, die Kommunikation über Funk und außerdem die schnell Anfahrt trotz der vielen Baustellen in der Stadt zu proben.

Vor ziemlich genau zehn Jahren stand die Produktionshalle 1 der damaligen Oberflächentechnik GmbH in Flammen. Daran wurden sicherlich wieder Erinnerungen wach, als die Feuerwehr am Dienstagabend mit rund 50 Kameraden und 13 Fahrzeugen auf dem Betriebsgelände der heutigen Metallveredlung Döbeln aufschlug. Glücklicherweise handelte es sich dabei nur um eine Übung.

Vor zehn Jahren, im April 2009, schwebte jedoch eine tiefschwarze Rauchsäule über der Halle 1 der damaligen Oberflächentechnik GmbH im Gewerbegebiet Döbeln-Ost. Der Ernstfall war eingetreten. Eine Anlage zur Metallveredelung war in Brand geraten. Die Flammen zerstörten drei Galvano-Automaten. 16 Kubikmeter Nickelsulfat, vier Kubikmeter Salzsäure und zwei Kubikmeter Schwefelsäure liefen in der Folge aus. Die Giftstoffe wurden jedoch zum Großteil in einer isolierten Auffangeinrichtung im Keller aufgefangen und später entsorgt. Ein kleiner Anteil lief aus, wurde jedoch mit Wasser verdünnt, so dass er keinen weiteren Schaden verursachen konnte.

Insgesamt kamen 61 Feuerwehrkameraden zum Löscheinsatz. Danach wurden sie vorsorglich medizinisch untersucht. „Es gab keine gesundheitlichen Schäden. Die Untersuchung diente nur zur Sicherheit für alle, die mit den giftigen Flüssigkeitsdämpfen während der Brandbekämpfung in der Halle in Berührung kamen“, so Döbelns Wehrleiter Thomas Harnisch damals.

Vier Millionen Euro Ersatzinvestitionen

Mit Hochdruck versuchten Brandursachenermittler des Landeskriminalamtes sowie der Polizeidirektion Westsachsen die Brandursache in Erfahrung zu bringen. Eine offizielle Erklärung dazu hat Hawlitschek von den verschiedenen Stellen, die ermittelt haben, jedoch nicht erhalten. „Das Verfahren wurde ergebnislos eingestellt“, so Hawlitschek ein Dreivierteljahr nach dem Brand.

Für ihn hieß es danach, nach vorn und nicht zurück blicken: „Vielleicht gehen wir ja gestärkt aus der Katastrophe hervor. Auch wenn wir erstmal kleinere Brötchen backen müssen.“ Der Umfang der nach dem Brand erforderlichen Ersatzinvestitionen lag letztlich bei reichlich vier Millionen Euro. Dieser Betrag splittete sich auf privates Vermögen, wie das Hallengebäude und Unternehmensvermögen, wie die Produktionsanlagen auf. Über die Zahlungsbereitschaft der Versicherungen beklagte sich der Firmenchef nicht. Trotzdem sagte er: „Ich wünsche keinem, auch nicht dem ärgsten Konkurrenten, so etwas durchmachen zu müssen. Das geht wirklich an die Substanz.“

