Feueralarm im Hotel an der Fußgängerzone

Döbeln. Aufregung gab es am Nachmittag in der Döbelner Innenstadt. Am Hotel Döbelner Hof an Bäckerstraße, inmitten der Fußgängerzone, hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Rettungsleitstelle setzt den gesamten Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Döbeln mit Tanklöschfahrzeug, Drehleiter und Hilfslöschfahrzeug sowie die Ortswehren Limmritz und Ebersbach samt insgesamt 20 Feuerwehrleuten in Bewegung. In einem der Hotelzimmer hatte der Rauchmelder ausgelöst. Brand gab es zum Glück keinen.

Von Thomas Sparrer