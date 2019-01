Leisnig

Insgesamt 3000 Euro haben private Spender sowie Unternehmen aus Leisnig gespendet, damit Jana Zielinski mit ihrer Tochter ein neues Leben in einer eigenen Wohnung beginnen kann. Die Haushälfte in der Leisniger Sonnenstraße, in welcher die 35-Jährige mit ihrem Kind wohnte, ist am 7. Dezember bei einem Brand vollkommen zerstört worden.

Der Landesverband der Johanniter-Unfall-Hilfe Sachsen setzte nach dem Unglück eine Spendenaktion in Gang. „Sie wird auch weiter laufen“, sagt Henning Groeger von den Johannitern, „Frau Zielinski und ihre Tochter werden weiterhin Unterstützung benötigen.“

Mitte Dezember haben die Johanniter den Spendenaufruf für Jana Zielinski und ihre Tochter gestartet. „Bis heute sind bereits über 3000 Euro auf unser Spendenkonto eingegangen“,so Groeger. „Das Geld wurde unverzüglich an Frau Zielinski weitergeleitet. Frau Zielinski und ihre Tochter haben für das Geld auch sofort Verwendung gefunden.“

Weil der Brand praktisch den kompletten Hausstand der Familie vernichtete, waren zuerst grundlegende Neuanschaffungen nötig: Mit den Spendengeldern hat Jana Zielinski Möbel für Kinderzimmer, Wohnstube und Küche sowie verschiedene Einrichtungsgegenstände gekauft.

Sie sagt selbst: „Wir möchten hiermit ein riesengroßes Dankeschön an alle Spender, meine Eltern, Freunde, Privatpersonen, Vereine und Firmen für die Geld- und Sachspenden sowie die Unterstützung aussprechen. Ohne Euch wäre vieles nicht möglich gewesen. Danke möchten wir auch an die Johanniter sagen, die diese Spendenaktion überhaupt erst möglich gemacht haben. Es ist ein schönes Gefühl, wie viel der Zusammenhalt unter den Menschen noch wert ist. Getreu dem Motto der Johanniter ‚Aus Liebe zum Leben‘.“

„An den Stellen, wo die Stadtverwaltung helfen kann, tun wir das auch“, sagt Uwe Dietrich vom Bau- und Ordnungsamt der Stadt. In den ersten Tagen nach dem Feuer ging es vor allem darum, so schnell wie möglich die Dokumente neu ausstellen zu lassen.“ Von Geburtsurkunden bis hin zu Ausweispapieren war bei dem Feuer alles verloren gegangen.

Zum anderen beschäftigen die Sicherungsmaßnahmen am Haus jetzt Jana Zielinski, die auch Eigentümerin des Gebäudes ist. Der dort aufgestellte Bauzaun gehört dem Bauhof und damit der Stadt. Die Stützen im Inneren des Hauses, womit eine Decke abgestützt wird, hat ein Feuerwehrmann am Tag des Brandes schnell und unkompliziert zur Verfügung gestellt. „Perspektivisch müssen die Sachen wieder zurück gegeben werden“, so Dietrich, „und im Interesse der Eigentümerin sollten keine extremen finanziellen Belastungen für deren Nutzung entstehen.“

Aus bisher ungeklärter Ursache war das Haus von Jana Zielinski bis auf die Grundmauern abgebrannt.Wie aus der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage mitgeteilt wird, dauern die Ermittlungen zur Brandursache noch immer an. In den Brandtrümmern wurden die sterblichen Übereste eines Menschen gefunden, wobei davon ausgegangen wird, es handelt sich um den Lebensgefährten und Vater handelt. Gemeinsam bewohnten sie das Haus.

Die 35-jährige Mutter und ihre achtjährige Tochter überlebten den Brand nur, weil sie bei den Großeltern des Mädchens übernachtetet hatten. Jana Zielinski und ihre Tochter standen nach dem Feuer vor dem Nichts. Alle ihre Habseligkeiten gingen im Feuer verloren.

Jana Zielinski arbeitet in einem Pflegeheim in Leisnig und hat mittlerweile auch wieder ihre Arbeit angetreten.Von etwa dem Jahr 2000 an war sie als ehrenamtliche Helferin bei der Johanniter-Unfall-Hilfe in Döbeln tätig. „Wie Kollegen berichten, war sie auch stets zur Stelle, wenn Hilfe nötig war. Nun brauchten Jana Zielinski und ihre Tochter Hilfe, und das wird auch noch weiterhin der Fall sein“, so Groeger. Das Spendenkonto der Johanniter-Unfall-Hilfe könne weiter verwendet werden. Mit der Angabe „Brand Leisnig“ als Verwendungszweck kommt finanzielle Unterstützung direkt der Familie Zielinski zugute.

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - Sachsen

Verwendungszweck: Brand Leisnig

BIC: BFSWDE33XXX

IBAN: DE26370205000004331102

Von Steffi Robak