Mehr als vier Jahre nach dem Hochwasser von 2013 wird in der Gemeinde Ostrau der letzte Schaden behoben. Der Feuerlöschteich Münchhof wird saniert. Knapp 50 000 Euro wird das kosten, die zu 100 Prozent gefördert sind. Am Dienstag werden die Gemeinderäte den Auftrag vergeben. In Schrebitz dauert es dagegen länger.