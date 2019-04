Leisnig

125 000 Euro für 124 Feuerwehrleute – da kann sich jeder ausrechnen, wie viel eine neue Garnitur Einsatzkleidung kostet. In Leisnig wurden die aktiven Kameraden aller Ortsfeuerwehren mit neuer Kleidung ausgestattet. Die offizielle Übergabe, beider die Anwesenden schon im frischen Blau-Rot antraten, war für Montagabend geplant.Die Kameraden präsentierten aus gegebenem Anlass gleich noch ihren gesamten Fuhrpark.

Mit der neuen Einsatzkleidung landete die Stadtverwaltung einen richtig großen Coup: Es konnten weit mehr Förder-Euro abgefordert werden als es zunächst möglich gewesen wäre. Die Förderquote liegt normalerweise bei 40 Prozent der förderfähigen Kosten.

Doch Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) und seine Verwaltung haben schnell reagiert: Nachdem Ende des vergangenen Jahres der Freistaat Sachsen finanziell eine kräftige Schippe nachgelegt und mehr Geld für Feuerwehrausstattungen ausgeschüttet hatte, lag der Fördersatz für Einsatzkleidung plötzlich bei 75 statt 40 Prozent. Der Ministerpräsident hatte sich direkt an die Bürgermeister gewendet und auf diese außerplanmäßig sprudelnde Geldquelle hingewiesen.

Verwendungsfähiges wird eingelagert

Das war in Leisnig das Signal zum sofortigen Zuschlagen. Das Design in Rot und Blau suchten Wehrleitungsvertreter aus. Am Montag gab es dann noch mal genaue Instruktionen, welche Schlaufe und welcher Klipp wofür zur Anwendung kommen kann.

Von der bisherigen Kleidung wird alles Verwendungsfähige aufgehoben und zur Wiederverwendung eingelagert. Die Einsatzkleidung muss heute häufiger gereinigt werden als in früheren Jahrzehnten, da die Feuerwehrleute bei ihren Einsatzen heute häufiger diversen Schadstoffen ausgesetzt sind.

