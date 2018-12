Leisnig

Da hat die Stadtverwaltung gleich geschaltet: Für Investitionen in die Feuerwehrausrüstung erhöhte der Landkreis seine Förderquote. Gleich wird für die Feuerwehrleute eingekauft.

Letzte Ratssitzung dieses Jahr

Damit das alles seinen geregelten Gang geht, sollen die Stadtratsmitglieder den Leisniger Bürgermeister zur Stadtratssitzung am 6. Dezember 2018 noch schnell zu einer Eilentscheidung ermächtigen. Zur letzten öffentlichen Zusammenkunft in diesem Jahr treffen sich die Räte am Donnerstag 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses.

Abwasserentsorgung ebenfalls Thema

Ansonsten geht es in mehreren Tagesordnungspunkten um die Abwasserentsorgung in Leisnig. Die Kommune will dafür einen Eigenbetrieb gründen, da Leisnig ab dem 1. Januar 2019 diese Dinge dafür sich alleine regeln muss.

Geschäftsführer muss auch noch bestellt werden

Die Kommune Hartha wird nach einem Jahre andauernden Prozedere zum Jahresende 2018 ausscheiden. Leisnig hat versucht, das lange zu verhindern, was nicht gelang. Nun wird es für die Bergstadt knapp, bis Jahresende alles auf den Weg zu bringen. Unter anderem muss noch ein Geschäftsführer bestellt werden für den Eigenbetrieb. Im Rat geht es außerdem unter anderem um eine neue Heizung für die Karl-Zimmermann-Sporthalle.

Von Steffi Robak