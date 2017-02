Kriebethal/Waldheim. Eine Birke in bedrohlicher Schräglage rief am Freitag die Kameraden der Feuerwehren Waldheim und Kriebetahl zum Einsatz an der Talsperre Kriebstein. Zwischen Seebühne und Staumauer drohte der Baum auf die Straße zu stürzen. Weil ihn die Feuerwehrleute nicht im Ganzen fällen konnten, holten sie den Hubsteiger aus Waldheim zur Hilfe. „So konnten wir die Birke stückchenweise einkürzen und dann fällen“, informierte Ingo Geißler, Einsatzleiter der Ortsfeuerwehr Kriebetahl, vor Ort. Dort waren sechs Kameraden der Kriebethaler Wehr und drei Waldheimer Feuerwehrleute im Einsatz. Schaden entstand keiner. Die Kameraden hatten am Ufer liegende Boote vorsorglich weggeräumt.

Auch in den Waldheimer Ortsteilen Gebersbach und Massanei waren die Kameraden im Säge-Einsatz und beseitigten umgestürzte Bäume.

Von Dirk Wurzel