Leisnig

Zu insgesamt 103 Einsätzen wurden die Kameradinnen und Kameraden der acht Ortwehren der Freiwilligen Feuerwehr Leisnig im Jahr 2018 gerufen. Dies geht aus der Statistik hervor, welche der Leisniger Stadtwehrleiter Bernd Starke zur jüngsten Jahreshauptversammlung präsentierte. Insgesamt kamen 1630 Einsatzstunden zustande.

„Damit geht das Jahr 2018 als Spitzenreiter in die bisherige Statistik ein“, so Starke weiter. Das Jahr begann im Januar mit dem Sturm Friederike. Allein 35 Einsätze am 18. sowie 19. Januar 2018 gehen auf Friederikes Rechnung.

Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen

Ein Großeinsatz war zudem nötig beim Brand mehrerer Gartenlauben in der Gartengruppe „An der Linde“ am 17. Juli. Mit einem tragischen Wohnungsbrand im Dezember an der Sonnenstraße, mit einem Todesopfer, fand das Einsatzjahr ein trauriges Ende. Allerdings schlagen auch zehn Fehlalarmierungen zu Buche, alle verursacht von Brandmeldeanlagen.

„Damit müssen wir leben können“, so Starkes Kommentar. Einsatzschwerpunkt im Ausrückebereich bleibe außerdem weiterhin die Autobahn A14. Jedoch erweitere sich nach und nach das Einsatzspektrum: Türnotöffnungen und Tragehilfen würden mittlerweile zum Alltagsgeschäft gehören.

Prämisse: Tagesalarmbereitschaft

Die Gewährleistung der Tagesalarmbereitschaft sei wie anderswo auch in Leisnig ein Problem. „Mit dem im Territorium vorhandenen Potenzial müssten die Kommune sowie die Führungsebene der Feuerwehr Wege finden, um die Pflichtaufgabe Brandschutz zu gewährleisten.

Starke: „Ich frage mich, mit wem die Stadt Leisnig in ihrer jetzigen Struktur eine Vereinbarung zur Gewährleistung des Brandschutzes abschließen will, wenn die eigene Feuerwehr dazu nicht mehr in der Lage wäre.“ Der Stadtwehrleiter zeigt damit ein sehr konkrete Aufgabe auf, die er in nächster Zeit dringend gelöst haben will. Ein aus seiner Sicht positiver Ansatz: Eine gut ausgebildete Einsatzkraft mehr konnte 2018 im kommunalen Bereich angestellt werden.

Jedoch stellt Starke auch in den Raum: Mit gegenwärtig drei Einsatzkräften aus den kommunalen Bereichen Bauhof und Technologieorientiertes Gründer- und Entwicklungszentrum (TGE) können die Tagesalarmbereitschaft im Erstangriff sowie die Wartung und Prüfung von Einsatztechnik nicht abgesichert werden.

Zur Verwaltung nur über die Feuerwehr

„Dieser Weg muss weiter verfolgt werden“, sagt Starke und fordert: Künftige Neueinstellungen bei Stadtverwaltung und zugehörigen Bereichen sollten an der Mitgliedschaft in der Feuerwehr nicht vorbei kommen. „Dies betrifft nicht nur männliche Mitarbeiter. Diese Frage sollte bei Eignung auch dem weiblichen Geschlecht gestellt werden.“ Eine erfreuliche Tendenz zeige sich momentan bei den Geräteträgern für schweren Atemschutz. Mit gegenwärtig 43 Einsatzkräften habe sich die Zahl gegenüber den vergangenen Jahren erhöht.

Von Steffi Robak