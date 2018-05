Döbeln/Mochau

Brandmeldeanlagen sorgten für den 108. und 109. Einsatz der Döbelner Feuerwehr in diesem Jahr. Am Vormittag war es ein brennender Mülleimer im Amitech Rohrwerk in Mochau. Mitarbeiter hatten schon gelöscht. Lackiernebel löste wahrscheinlich am Nachmittag die Anlage im Cotesa-Werk im Fuchsloch aus. „Schäden gab es kein. Die Meldeanlagen funktionierten ordnungsgemäß“, so Einsatzleiter Heiko Hentzschel. Neben dem Löschzug der Döbelner war auch die Mochauer Ortswehr mit im Einsatz

Von Thomas Sparrer