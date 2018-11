Hartha

Ein Brand im Stadtwäldchen, dann nahe der Sternwarte, Sonntagnacht nun nahe Schönerstädt – die Fälle, in denen rund um Hartha aus unerklärlichen Gründen Brände ausbrechen, häufen sich. Feuerwehrleute um den Harthaer Stadtwehrleiter und Einsatzleiter René Greif löschen derzeit (Nacht zu Montag) einen Brand in der Nähe des Ortteils Schönerstädt. Das Feuer befindet sich in der Nähe eines Waldstücks. Dort hat sich eine frühere Deponie entzündet. Bis nach Mitternacht sollen die Löscharbeiten voraussichtlich dauern.

Drei Meter hohe Flammen

Insgesamt stehen rund 100 Quadratmeter Fläche in Brand. Die Flammen schlagen bis zu drei Metern in die Höhe. Bäume werden angekohlt. Vor allem lose auf dem Boden liegendes Material droht Feuer zu fangen.

Hartha, Gersdorf, Geringswalde im Einsatz

Die Harthaer Feuerwehrkameraden sind mit zwei Tanklöschfahrzeugen vor Ort. Unterstützt werden sie außerdem von den Gersdorfer Kameraden. Zudem werden noch Einsatzkräfte aus Geringswalde angefordert. Da an dem Waldstück keine Wasserleitung angezapft werden kann, muss das Löschwasser mitgebracht werden.

Mobile Wasserstelle zum Löschen nötig

Eine mobile Wasserstelle kommt zum Einsatz. Diese wird während der Löscharbeiten befüllt. Zu diesem Zweck wird das Altenpflegeheim in Schönerstädt angefahren. Dort kann per Hydrant Löschwasser aus dem Trinkwassernetz gezogen werden.

Dorfbewohner sieht es brennen

Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) ist mit vor Ort. Zur Brandursache wolle er keine Spekulationen anstellen, sagt er. Die Polizei sei da gewesen, habe auch jene Person noch einmal gesprochen, die den Brand gemeldet hat. Es ist jemand aus dem Ort. Angesichts der Tatsache, dass es am Sonntagvormittag geregnet habe, erscheine es seltsam, dass ein Brand hätte ausbrechen können.

Trotz Regen im Wald noch immer Brandgefahr

Allerdings sei auch nach der lang anhaltenden Trockenheit der vergangenen Monate schwer einschätzbar, wie trocken das Waldstück tatsächlich noch ist. Möglicherweise hatte der verhältnismäßig kurze Regenschauern überhaupt keine Chance, den Waldboden zu durchfeuchten.

Deponie seit DDR-Zeit zugeschüttet

Die Deponie wird schon lange nicht mehr genutzt. Seit den Jahren nach der Wendezeit ist sie zugeschüttet, so Kunze. Da sie in einer kleinen Schlucht in der Nähe eines Waldstückes liegt, müssen die Feuerwehrleute von zwei Standorten aus versuchen, das Feuer zu kontrollieren

Bagger legt Glutnester frei

Zwischendurch kommt ein Bagger zum Einsatz, den die benachbarte Agrargenossenschaft Gersdorf zur Verfügung stellt. Damit wird der brennende Untergrund auseinander gezogen, um an die Glutnester des Schwelbrandes zu gelangen. Zudem werden die Löscharbeiten durch aufkommenden Wind zur Herausforderung.

Gefahr: Feuer frisst sich in den Wald

Kunze: „Auch wenn die nächste Wohnbebauung ein Stück entfernt liegt, besteht doch in so einem Fall die Gefahr, dass sich das Feuer vom Waldrand aus noch weiter in den Wald hinein frisst. Dies konnten die Einsatzkräfte Gott sei Dank verhindern.“ Kunze spricht allen im Einsatz befindlichen Kameraden seine Anerkennung aus. „Es waren alle sehr schnell vor Ort und im Einsatz. Die Kooperation mit Geringswalde funktioniert ebenfalls hervorragend.“

Von Steffi Robak