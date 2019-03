Döbeln

Seine begonnene Ausbildung als Kfz-Mechaniker hatte er nie zu Ende gebracht und eine Meisterschule hatte der 46-Jährige auch nie besucht. Trotzdem bewarb sich Joachim K. im Herbst 2017 als Leiter bei der Döbelner Filiale eines deutschlandweit tätigen Kfz-Service-Unternehmens. Nach einem Tag Probearbeiten bekam der Ostrauer sogar einen Arbeitsvertrag.

Chef wurde misstrauisch

Doch irgendwie war dem Chef die Bewerbung wohl nicht geheuer und er prüfte den beiliegenden Gesellenbrief und die Meisterurkunde. Ergebnis: Es handelte sich um Fälschungen. Bei der Handwerksammer Chemnitz hatte Joachim K. weder eine Gesellenprüfung noch eine Meisterprüfung im KFZ-Handwerk abgelegt. So fuhr eines Tages die Polizei vor der Werkstatt an der Dresdner Straße vor und Joachim K. flog nach etwas mehr als einem Monat fristlos.

Am Freitag hatte die Sache im Amtsgericht Döbeln ein juristisches Nachspiel. Thomas Zahm von der Staatsanwaltschaft warf dem Ostrauer das Vorspiegeln falscher Tatsachen sowie Betrug in Tateinheit mit Fälschung vor. Joachim K. habe sich bei dem Döbelner Kfz-Service als Filialleiter beworben, obwohl er wusste, dass er die dafür notwendige Kenntnisse und Abschlüsse nicht hatte. Seiner Bewerbung habe er dennoch entsprechende Zeugnisse beigefügt. Diese wurden bei einer Hausdurchsuchung auf seinem Computer und entsprechenden Datenträgern sichergestellt. Den Arbeitslohn für einen Monat in Höhe von 1.519 Euro habe der Angeklagte somit zu Unrecht erhalten.

Angeklagter gesteht Schuld ein

Joachim K., der ohne Anwalt vor Gericht erschien, gab im Gerichtssaal zu, die falschen Dokumente seiner Bewerbung beigelegt zu haben. Er habe diese jedoch nicht mit einem Bildbearbeitungsprogramm selbst angefertigt. Er hatte im Internet einen Dienstleister gefunden, der solche Urkunden anfertigt. Dem habe er seine Daten geschickt und per E-Mail die gefälschten Zeugnisse zugeschickt bekommen. „Ich suchte damals gerade Arbeit, fand die Stelle und wollte da gern arbeiten“, gibt der Angeklagte zu Protokoll. „Ich weiß, dass es verkehrt war, auf diese Weise.“

Bei einem Autohändler hatte der Mann zwar schon mal als Mechaniker gearbeitet. Weil der keinen Lohn mehr zahlen konnte, hatte er jedoch aufgehört und einen neuen Job gesucht. Eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker hatte Joachim K. bis 1994 tatsächlich besucht, diese aber nicht abgeschlossen. Dazwischen war er unter anderem als Helfer auf dem Bau beschäftigt und saß auch schon im Knast ein.

Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt

Denn der Angeklagte ist in kein unbeschriebenes Blatt. Sage und schreibe 20 Einträge stehen in seinem Vorstrafenregister: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, mehrmals Betrug, eine Körperverletzung und vielfach Fahren ohne Fahrerlaubnis haben sich zwischen 1993 und 2018 angesammelt. Zwischendrin war er deshalb auch schon in Haft gelandet. Aus dem vergangenen Jahr stammte eine mehrmonatige Haftstrafe wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, die drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt war. Diese Urteil vom Oktober 2018 wurde nun vom Gericht wieder aufgemacht und mit dem neuen Betrugsfall eine Gesamtstrafe gebildet.

Richterin Marion Zöllner folgte in ihrem Urteil weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verhängte eine neue Freiheitsstrafe von sechs Monaten, ausgesetzt zu einer dreijährigen Bewährung. Zudem werden die 1.519 Euro zu unrecht erhaltener Lohn eingezogen und muss der Angeklagte 500 Euro an den Kinderschutzbund zahlen.

Von Thomas Sparrer