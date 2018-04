Firmen aus Ostrau und Zschaitz sollen zusammenrücken

Ostraus Gewerbeverbandschef Bernd Sonntag will die Firmen der Gemeinden Ostrau und Zschaitz-Ottewig zusammenführen. Sie sollen verstärkt miteinander arbeiten und sich gegenseitig helfen, um die Landgemeinden zu stärken. Dies will er auch mit neuen Konzepten beim Unternehmerstammtisch am 26. April erreichen.