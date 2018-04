Temperaturen um den Gefrierpunkt sind Gift für die Straßen. „Zweistellige Minusgrade, wie im März sind nicht so schlimm. Aber bei null Grad Celsius dehnt sich Wasser am meisten aus“, sagt Dirk Schlimper, Leiter des Referates Straßenbetriebsdienst und Bauwerksverwaltung im Landratsamt Mittelsachsen. Wenn sich Wasser ausdehnt, werden Schlaglöcher größer. Und diese lässt der Kreis gerade beheben. Auch in der Region Döbeln haben die Ausbesserungstrupps gut zu tun. Dabei verwenden die Straßenwärter der Straßenmeistereien sogenanntes Heißmischgut. Das einzubringen, hat erst Sinn, wenn es draußen wärmer ist. Im vergangenen Jahr landeten bei der Frühjahrsflickung rund 2400 Tonnen Heißmischgut in den Schlaglöchern. Es kostete rund 180 000 Euro, diese zu schließen. „Wir gehen derzeit von einem ähnlichen Wert in diesem Jahr aus“, sagt Dirk Schlimper. Bis Juni wollen die sechs Straßenmeisterein im Landkreis die schlimmsten Schadstellen beseitigt haben.

Hier wird geflickt Staatsstraße 32 von der B 169 bis Ortseinfahrt Döbeln sowie Döbeln vom Ortsausgang Pommlitz in Richtung Simselwitz – A 14 Brücke. Bundesstraße 169 Gärtitz - Zschepplitz. Staatsstraße 35 von Ostrau nach Obersteina Kreisstraße 7530 Schweta zur Staatsstraße 34. Kreisstraße 7597 zur Kreisstraße 7521 (ehemalige B175) Petersberg, Makritz Kreisstraße 7509/ Staatsstraße 35 - Zaschwitz (Staatsstraße 41) Kreisstraße 7515 in Baderitz Staatsstraße 36 Waldheim-Massanei-Reichenbach (gehört zum Straßenmeisterbezirk Rochlitz). Neben Döbeln betreibt der Landkreis in Rochlitz, Mühlau, Brand-Erbisdorf, Freiberg und Hainichen Straßenmeistereien.

In der Region Döbeln sind das unter anderem die Staatsstraße 32, die in Neudorf von der B 169 abzweigt. Das bedeutet, dass es in diesem Jahr wahrscheinlich wieder nichts wird mit dem weiteren Straßenbau. Bis zum Juni vergangenen Jahres hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) den Geyersberg auf einem halben Kilometer Länge grundhaft ausbauen lassen. Bis etwa in Höhe des Krematoriums ist die Fahrbahn jetzt tipptopp. Danach geht es in Richtung B 169 deutlich holpriger weiter.

Mehr Einsatztage, weniger Streusalz

Im vergangenen Jahr waren die sechs Straßenmeistereien im Landkreis durchschnittlich 125 Tage im Winterdienst-Einsatz. Das waren 25 mehr im Vergleich zum Vorjahr. Der Räumdienst verbrauchte allerdings weniger Streusalz. Flogen im Winter 2016/17 rund 14 000 Tonnen Salz auf die Straßen, so waren es im Winter 2017/18 gut 5000 Tonnen weniger. „Der Winter verlief bis auf wenige Tage mild. Durch die kühlen Temperaturen in den Morgenstunden waren die Mitarbeiter unterwegs und mussten punktuell, aber in Tagen gesehen oft streuen“, erläutert Dirk Schlimpert, wie es zu dieser Diskrepanz kommt.

Knatsch um Schneezäune

Die Autofahrer wünschen sich mehr – die Bauern weniger davon. Schneezäune sind umstritten. 16,4 Kilometer dieser Wehenbremsen stellt der Landkreis jährlich an den Problemstellen seiner Kreisstraßen auf. „Mittlerweile sind alle wieder abgebaut“, sagt Referatsleiter Schlimper. Die Mitarbeiter der Straßenmeistereien führen beim Thema Schneefangzäune oft Diskussionen mit den Landwirten. Bei den Bauern würden sie oft auf wenig Akzeptanz stoßen. So werde gedrängelt, diese so schnell wie möglich abzubauen, selbst wenn der Frost noch drin ist. „Wir können hier nur um Verständnis bitten, dass diese Zäune wichtig für die Verkehrssicherheit sind“, sagt Dirk Schlimper.

Von Dirk Wurzel