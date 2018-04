Döbeln

Acht neue Babybäumchen wurden am Donnerstagnachmittag am Spielplatz in der Westfälischen Straße in Döbeln-Nord gepflanzt. Die rosa und weißen Fliederbäumchen spendierte die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt allen innerhalb ihrer Mieterschaft frisch gebackene Eltern für ihre zwischen Januar und Dezember 2017 geborenen Kinder. Melina Flemming, Pia Karin Vandereike, Myriam Wagner und Emily Hütter bekamen je einen rosa Fliederbaum samt Namensschild. Luca Herzog, Bruno Michel, Jeremy Siegert und Valentin Buck bekamen je einen weißen Flieder. Gemeinsam mit Vätern, Müttern und Großeltern halfen Uwe Ehrlich von der Genossenschaft sowie die beiden Vorstände Tino Hütter und Stefan Viehrig beim Pflanzen der Bäume.

Zwischenzeitlich stehen nun auf der Grünfläche rund um den Spielplatz an der Westfälischen Straße 24 Erinnerungsbäume. 34 solcher Erinnerungsbäumchen sind zudem bisher am Generationenpark an der Meißner Straße im Wohngebiet Döbeln-Ost II von Eltern für ihre Kinder gepflanzt worden. „Das ist eine schöne Tradition, die wir gern beibehalten wollen. Denn wir freuen uns riesig über so viel junges Leben in unserer Genossenschaft“, sagte Vorstand Stefan Viehrig.

Auch Romy Michel (30) und Mirko Kringel (33) freuen sich, dass ihr Wohngebiet so schöner und grüner wird. Beide Eltern sind in Döbeln-Nord aufgewachsen und wohnen mit Sohn Bruno (14 Monate) in einer Vierraumwohnung des Wohngebietes. Quelle: Sven Bartsch

Von Thomas Sparrer