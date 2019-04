In den 1930ern gab es mehr Geschäfte in Hartha als zu anderen Zeiten. Steffi Schmid hat zusammen mit den Heimatfreunden und Interessengemeinschaft „Wir – für ein schönes Hartha“ in dieser Vergangenheit gewühlt. Ergebnis ist eine Sonderausstellung über Handel und Geschäfte in der Industriestadt, die am 5. Mai eröffnet wird.