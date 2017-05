Döbeln. Die Hansen-Family aus Burgstädt gehörte am Mittwoch zu den ersten Käferfreunden, die in den Döbelner Klostergärten ihre Zelte aufschlugen und den Queck-Junior-Wohnwagen aufstellten. „Seit 2008 kommen wir jedes Jahr zum Käfertreffen nach Döbeln. Die Stimmung ist einfach toll hier“, sagten Ramona (45) und Heiko Hansen (47). Bruder Tino (46) und Sohn Daniel (22) sind in diesem Jahr mit von der Partie. „Am Abend wollen unsere Käferfreunde aus Berlin anreisen und dann machen wir uns hier in Döbeln ein schönes verlängertes Wochenende“, freut sich Ramona Hansen. Denn nicht jedes Jahr klappt es, dass wir alle Urlaub bekommen und schon so früh anreisen können.

Beim 25. Döbelner Käfertreffen werden Käferfreunde und VW-Bus-Fahrer aus ganz Deutschland und Polen erwartet. Am Himmelfahrtstag ist abends die Hartmannsdorgfer Schalmeienzunft zu erleben. Am Freitag gibt es mit den Käfern und Bullys eine geführte Picknickasufahrt nach Meißen und durch die sächsische Weinstraße. Abends sorgen die Flemming-Band und DJ Olli für Stimmung. Unter anderem wird zum 25. Treffen in Döbeln ein neuer Käfersong präsentiert. Am Sonnabend gibt es ab 11 Uhr ein Kinderfest mit Käfer bemalen, Abenteuerspielplatz und Bastelstraße. Es gibt die traditionelle Kübelrallye und das Bierkästenstapeln. Abends tobt im Festzelt wieder eine Party.

Die gemeinsame Ausfahrt aller beteiligten Käfer durch Döbeln und Umgebung startet am Sonntag um 11 Uhr und schließt das 25. Döbelner Käfertreffen ab.

Von Thomas Sparrer