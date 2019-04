Döbeln

An der Flutmulde in Döbeln beginnen in dieser Woche die Arbeiten für den vierten und letzten Bauabschnitt. Dabei werden zwischen der Brücke Bahnhofstraße und der Mündung der Flutmulde in die Freiberger Mulde Hochwasserschutzmauern errichtet – am linken Ufer rund 340 Meter und am rechten Ufer rund 160 Meter. Die Mauern werden auf Bohrpfählen aus Stahlbeton gegründet und mit einer Vorsatzschale aus rot gefärbtem Stahlbeton in Natursteinoptik verkleidet.

Der letzte Abschnitt – und damit die gesamte Flutmulde – soll bis 2020 fertiggestellt sein. Für den vierten Bauabschnitt werden rund neun Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung investiert, teilte die Landestalsperrenverwaltung mit.

Im Anschluss geht es dann auf der anderen Uferseite entlang der Wappenhenschanlage und am eigentlichen Flussbett der Mulde hinter der Ritterstraße mit dem Bau von Flutschutzmauern weiter.

Die Arbeiten zum Hochwasserschutz in Döbeln laufen seit 2009. Das Gesamtprojekt wurde in mehrere Bauabschnitte untergliedert. Ein Teil der Hochwasserschutzlinie ist bereits fertiggestellt. So wurde an der Ritterstraße zwischen 2009 und 2011 schon eine Hochwasserschutzwand gebaut.

Die Bohrgräte ziehen jetzt weiter Richtung Steigerhausplatz. Quelle: Thomas Sparrer

Der Döbelner Ortsteil Sörmitz ist seit 2014 geschützt. Das neue Verteilerwehr, das die Durchflüsse der Freiberger Mulde regelt und Wassermassen in die neue breitere Flutmulde leitet, wurde 2016 eingeweiht. Außerdem sind inzwischen zwei von insgesamt vier Bauabschnitten der Flutmulde abgeschlossen. Der dritte Abschnitt zwischen der Brücke Straße des Friedens und der Brücke Johannisstraße soll bis Ende 2019 fertig sein.

Auch die Arbeiten am Neubau der Brücke Straße des Friedens liegen nach zwei Flutungen der Baustelle zu Jahresbeginn wieder im Zeitplan. Weil der Flutgraben für den Hochwasserschutz mitten durch die Stadt deutlich verbreitert wurde, musste diese Brücke abgerissen und deutlich breiter neu gebaut werden. Bis Spätherbst soll der Brückenbau abgeschlossen sein.

Sorge machen sich dagegen viele Muldenanlieger außerhalb der Döbelner Innenstadt „Wie geht es danach mit den Stadtteilen flussabwärts weiter?“, fragt sich etwa Peter Steinbock. Beide Arme der Mulde fließen am Steigerhausplatz wieder zusammen und kommen dann mit geballter Ladung bei uns in Kleinbauchlitz, an den Sandhäusern und in der Teichstraße an. Wir werden aber gar nicht mehr beim Thema Flutschutz einbezogen“, beschwert sich Peter Steinbock in einer Mail an die Redaktion. Das neu gebaute Wehr in Bauchlitz ist auf der Gartenseite so hoch gebaut worden. Das lässt die Hausbewohner auf der gegenüberliegenden Uferseite befürchten, dass bei einem Hochwasser noch mehr Wassermassen an die Häuser gedrückt werden.

Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer ( CDU) kennt die Sorgen, kann die Ängste aber nicht ausräumen. Denn ein nahtloses Weiterbauen in den folgenden Ortsteilen ist bisher nicht geplant.

Hintergrund In Döbeln wurde beim Augusthochwasser 2002 fast die Hälfte des bebauten Stadtgebietes überschwemmt. Die Innenstadt stand teilweise mehr als 3,50 Meter unter Wasser. Nach dem Hochwasser mussten 37 Häuser abgerissen werden. Der Gesamtschaden lag bei 150 Millionen Euro. Nach dem Hochwasser 2002 ließ der Freistaat Sachsen Hochwasserschutzkonzepte für sämtliche Fließgewässer I. Ordnung erstellen – darunter auch für die Mulden. Das Projekt „ Freiberger Mulde, Hochwasserschutz Döbeln“ bekam hohe Dringlichkeit. Die Kosten liegen dafür bei 90 Millionen Euro.

Von Thomas Sparrer