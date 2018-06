Döbeln

. „Ich danke allen, die uns am Wochenende beigestanden haben, die Feuerwehrleute, THW-Helfer, die unermüdlichen Bürger, die einfach mit angepackt haben nach dem schlimmen Unwetter, das uns am Sonnabend getroffen hat“, sagte Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU) zu Beginn der Ratssitzung am Donnerstagabend. Er war am Sonnabend selber kurz nach 20 Uhr mit Ordnungsamtsleiter Jürgen Müller auf Kontrolltour im Stadtgebiet, sprach mit Betroffenen und zog gemeinsam mit Stadtrat Sven Weißflog Gullydeckel, damit das Wasser besser ablief. Alle Helfer, auch die Bauhofmitarbeiter hätten ihr Menschenmöglichstes getan. Das erst im vorigen Jahr gebaute provisorische Rückhaltebecken am Pommlitzgrund habe funktioniert und 1300 Kubikmeter Wasser aufgenommen. Dann floss es über. „Ohne das Becken wäre es noch schlimmer gekommen“, so Egerer. Doch den Regenmassen dieser Gewitterzelle war nicht Herr zu werden. Egerer hat ausgerechnet, dass bei den 65 Litern Regen pro Quadratmeter in dieser halben Stunde des Unwetters auf der Muldeninsel 130 Millionen Liter Wasser niedergingen.

In vielen Schmutzfangkörben der Gullys sammelte sich Dreck und wurde zum Abflusshindernisse. Doch das allein führte nicht zu den massiven Überschwemmungen. Quelle: Dirk Wurzel

„Ja, es waren nicht alle Körbe in den Gullys der Stadt gesäubert. Das müssen wir noch besser lösen“, so Egerer. Der Bauhof arbeitet jetzt schrittweise alles ab. Die Kehrmaschine kommt nach und nach überall zum Einsatz. In Abstimmung zwischen Ordnungsamt und Bürgern wurden 17 große Container für Schlamm- und Geröll aufgestellt und abgefahren.

„Wir müssen über vieles neu nachdenken und wir brauchen keine Schuldzuweisungen, sondern müssen es miteinander lösen und die Bürger einbinden“, sagte Stadtrat Sven Weißflog (Freie Wähler). Parallel zum Hochwasserschutz müsse eben auch die gesamte Binnenentwässerung der Stadt überarbeitet werden. Sonst steht das Wasser im Ernstfall von Innen an der Flutmauer. Zudem müsse der Bauhof von Aufgaben entlastet werden, damit die Leute mehr Zeit für Kanäle, Einläufe und Gräben haben, statt Straßen zu flicken, was auch Firmen übernehmen könnten.

Die Einsatzkräfte von THW und Feuerwehr leisteten das zweite Wochenende hintereinander ein unmenschliches Pensum. Die Döbelner Feuerwehr fuhr in diesem Jahr schon mehr Einsätze als sonst in einem ganzen Jahr. Quelle: Dirk Wurzel

Eine ganze Liste von Vorschlägen übergab Weißflog: breitere Schlitze an Gullys, die nicht von ein paar Blättern zugesetzt werden, andere Gitter vor Einläufen, die weniger schnell verstopfen, Baggeraufstellflächen neben diesen Gittern. Der Pommlitzgrund müsse vom Müll befreit werden, den einige Kleingärtner dort über Jahre angehäuft haben und der auch die Einlaufgitter zusetzte. Begeistert äußerte sich Weißflog von den Einsatzkräften der Feuerwehr und des THW. „Die leisteten allein an den letzten beiden Wochenenden Unmögliches“. Er habe zudem mit großer Dankbarkeit festgestellt, „dass die Kameraden aus Beicha, Mochau, Lüttewitz, Choren zu uns gehören und für uns in Döbeln da sind“.

Von Thomas Sparrer